«Противостоять Азербайджану Россия не станет». Политолог — о новом обострении в Нагорном Карабахе и о том, чем оно грозит нам

— Чем это опасно для России и ее авторитета в Армении?



— Для нас это серьезный вызов, прежде всего потому, что там находятся более 1000 российских миротворцев. И Армения ждет, что они хотя бы защитят население Карабаха от последствий военных действий. Но из-за того, что Никол Пашинян в отчаянии сделал за последнее время несколько антироссийский заявлений, сейчас стоит вопрос о том, удержит ли Россия свое влияние в регионе или Пашинян на нее спихнет всю вину за то, что сейчас происходит. А намерение такое явно есть — как бы не только Пашинян виноват в провале политики армянского государства, но и Россия чего-то не сделала или недоделала. Думаю, что эта линия будет продолжена.

