Избирком подвел предварительные итоги выборов губернатора Новосибирской области

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов губернатора НСО. Список лидеров голосования после обработки 99,89 протоколов УИК был размещен на сайте ЦИК.
Первое место в списке предварительных итогов занял Андрей Травников из «Единой России». На момент выхода новости у него 471 680 голосов (76,23%).
На втором месте оказался Роман Яковлев из КПРФ с 65 744 голосами (10,62%), а на третьем — Евгений Лебедев из ЛДПР с 40 845 голосами (6,60%).
Четвертое место у Владимира Плотникова из «Справедливой России — За Правду). За него, по предварительным подсчетам, отдали голос 26 101 избиратель (4,22%).