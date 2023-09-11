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Выборы губернатора НСО — 2023

Избирком подвел предварительные итоги выборов губернатора Новосибирской области

Лидирует Андрей Травников

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ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов губернатора Новосибирской области

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Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов губернатора НСО. Список лидеров голосования после обработки 99,89 протоколов УИК был размещен на сайте ЦИК.

Первое место в списке предварительных итогов занял Андрей Травников из «Единой России». На момент выхода новости у него 471 680 голосов (76,23%).

На втором месте оказался Роман Яковлев из КПРФ с 65 744 голосами (10,62%), а на третьем — Евгений Лебедев из ЛДПР с 40 845 голосами (6,60%).

Четвертое место у Владимира Плотникова из «Справедливой России — За Правду). За него, по предварительным подсчетам, отдали голос 26 101 избиратель (4,22%).

В 2023 году выборы губернатора проходили в Новосибирской области с 8 по 10 сентября. НГС следил за ними в режиме онлайн. О том, как прошел первый день можно посмотреть здесь, а тут мы рассказывали, как люди приходили на участки в воскресенье.

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