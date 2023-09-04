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Спецоперация на УкраинеОбзор

Лию Ахеджакову проверяют по статье о дискредитации ВС РФ: новости СВО за 3 сентября

Главные события за последние сутки

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Ранее Ахеджакова выступила с осуждением СВО и уволилась из театра «Современник»

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 сентября.

Дело Ахеджаковой

Накануне МВД России начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Ей грозит дело по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом стало выступление актрисы в Бремене: там ее увидели на сцене с украинским флагом.

Актриса заявила изданию «Газета.ру», что флаг попал в ее руки вместе с букетом цветов — который вручил «какой-то провокатор».

— Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали, — объяснила актриса.

Атаки

Под обстрел ВСУ снова попал поселок Уразово в Белгородской области. Там повреждены четыре частных дома и один автомобиль. Также белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом уничтожили беспилотник. По его информации, всего за минувшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты области 46 раз, а также сбросили с дронов 7 взрывных устройств.

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Об атаках рассказал и губернатор Курской области Роман Старовойт. Над территорией области сбили два дрона.

— Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений, — написал Старовойт в телеграм-канале.

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