Конфликт интересов: за что пытаются уволить главу Колыванского района

Иск с требованием прекратить полномочия Евгения Артюхова поступил в суд 7 августа. В прокуратуре пояснили, что в декабре 2021 года глава района трудоустроился преподавателем в «Колыванский аграрный колледж» и получил служебное жильё из муниципального фонда как сельский учитель. Весной НГС писал, что Артюхов поселился в особняке площадью 135 квадратных метров рыночной стоимостью около 13 миллионов рублей. При этом, по словам сотрудников колледжа, занятия глава района для студентов не проводил.

