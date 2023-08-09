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Конфликт интересов: за что пытаются уволить главу Колыванского района

Евгений Артюхов вне очереди получил из бюджета компенсацию на оплату коммуналки

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Евгений Артюхов возглавил Колыванский район в 2018 году

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В Колыванском суде рассказали, почему прокуратура требует от местного Совета депутатов уволить главу района Евгения Артюхова. Силовики настаивают, что чиновник нарушил антикоррупционное законодательство.

Иск с требованием прекратить полномочия Евгения Артюхова поступил в суд 7 августа. В прокуратуре пояснили, что в декабре 2021 года глава района трудоустроился преподавателем в «Колыванский аграрный колледж» и получил служебное жильё из муниципального фонда как сельский учитель. Весной НГС писал, что Артюхов поселился в особняке площадью 135 квадратных метров рыночной стоимостью около 13 миллионов рублей. При этом, по словам сотрудников колледжа, занятия глава района для студентов не проводил.

— С 1 января 2022 года «Центр социальной поддержки Колыванского района» компенсировал Артюхову 100% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг как «работнику образования сельской местности», — уточнили в суде.

При этом компенсацию глава района освоил вне очереди, обойдя шесть педагогов, которые были ближе него к получению бюджетных денег. В мае 2023 года Артюхова уволили из колледжа, и он вернул полностью сумму выплаченной компенсации.

Сотрудники прокуратуры увидели в действиях главы района признаки нарушения антикоррупционного законодательства: во-первых, его заявку рассматривала комиссия, в состав которой входят его подчиненные из числа сотрудников Колыванской администрации, во-вторых, решение о компенсации было принято за 1 день вместо 30 положенных.

— Это прямо указывает на наличие конфликта интересов, что влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление лицом своих должностных обязанностей, — говорится в сообщении суда.

Прокуратура требовала от Совета депутатов привлечь Артюхова к ответственности на внеочередной сессии в конце июня, но те полномочия главы не прекратили.

Судебное разбирательство назначено на 25 августа.

Накануне прокуратура выступила с аналогичным иском против главы Убинского района Олега Конюка. Ему припомнили браконьерство и трудоустройство родни в администрацию.

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