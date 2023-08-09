Конфликт интересов: за что пытаются уволить главу Колыванского района

В Колыванском суде рассказали, почему прокуратура требует от местного Совета депутатов уволить главу района Евгения Артюхова. Силовики настаивают, что чиновник нарушил антикоррупционное законодательство.
Иск с требованием прекратить полномочия Евгения Артюхова поступил в суд 7 августа. В прокуратуре пояснили, что в декабре 2021 года глава района трудоустроился преподавателем в «Колыванский аграрный колледж» и получил служебное жильё из муниципального фонда как сельский учитель. Весной НГС писал, что Артюхов поселился в особняке площадью 135 квадратных метров рыночной стоимостью около 13 миллионов рублей. При этом, по словам сотрудников колледжа, занятия глава района для студентов не проводил.
— С 1 января 2022 года «Центр социальной поддержки Колыванского района» компенсировал Артюхову 100% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг как «работнику образования сельской местности», — уточнили в суде.
При этом компенсацию глава района освоил вне очереди, обойдя шесть педагогов, которые были ближе него к получению бюджетных денег. В мае 2023 года Артюхова уволили из колледжа, и он вернул полностью сумму выплаченной компенсации.
Сотрудники прокуратуры увидели в действиях главы района признаки нарушения антикоррупционного законодательства: во-первых, его заявку рассматривала комиссия, в состав которой входят его подчиненные из числа сотрудников Колыванской администрации, во-вторых, решение о компенсации было принято за 1 день вместо 30 положенных.
— Это прямо указывает на наличие конфликта интересов, что влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление лицом своих должностных обязанностей, — говорится в сообщении суда.
Прокуратура требовала от Совета депутатов привлечь Артюхова к ответственности на внеочередной сессии в конце июня, но те полномочия главы не прекратили.
Судебное разбирательство назначено на 25 августа.
Накануне прокуратура выступила с аналогичным иском против главы Убинского района Олега Конюка. Ему припомнили браконьерство и трудоустройство родни в администрацию.