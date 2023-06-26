«Уснул продюсером, проснулся полководцем». Как Иосиф Пригожин стал народным героем вооруженного мятежа

«Евгений, можно с вами сделать фото?»

Музыкальный продюсер и раньше попадал в неловкие ситуации, когда его путали с главой ЧВК. Об этом он рассказывал в интервью корреспонденту MSK1.RU. Он признавался, что не отказывает в фото и автографе, даже если его называют Евгением.

— Меня действительно путают с Евгением Пригожиным. В день пишут и звонят очень много раз. Существует огромное количество мемов на эту тему. Иногда спрашивают: «Доставили снаряды или нет?» К таким сообщениям я уже привык и стараюсь на это не реагировать, — рассказал Иосиф Пригожин MSK1.RU. — Бывает, что люди подходят на улице и спрашивают: «Евгений, можно с вами сделать фото?» В таких случаях я не оправдываюсь, говорю: «Конечно». И когда просят дать автограф, тоже не отказываю.

