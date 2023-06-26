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Мятеж Пригожина

«Уснул продюсером, проснулся полководцем». Как Иосиф Пригожин стал народным героем вооруженного мятежа

Бизнесмен задумался над сменой фамилии после тысяч комментариев

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Иосиф Пригожин стал магнитом для мемов из-за своей фамилии

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Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ нанесли удар по тыловым частям его подразделений, и объявил «марш справедливости». В ФСБ назвали заявления Пригожина «информационной провокацией» и возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Тем временем вагнеровцы зашли в Ростов-на-Дону и начали продвижение в сторону столицы.

Всё это время россияне следили за новостями и гуглили, где сейчас Пригожин. Правда, не все сразу разобрались, о каком Пригожине идет речь. Социальные сети продюсера и мужа певицы Валерии Иосифа Пригожина заполнили требования оставить Ростов. А спустя несколько часов они превратились в форум юмористических обсуждений о сходствах главы ЧВК со звездой шоу-бизнеса.

Народное творчество

Под фотографией, которую продюсер опубликовал в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ) четыре дня назад, сейчас уже 22 тысячи комментариев. Самые смешные из них лайкают десятки тысяч пользователей.

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Продюсер не растерялся и на следующий день после внезапно пришедшей волны популярности выложил новый клип своей супруги. Пост запустил новый прилив мемов — пользователи вспомнили главный хит Валерии «Маленькие часики» и предложили сотни вариантов с другим текстом, соответствующим времени.

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«Беру фамилию жены»: ответ Пригожина

На подколы Иосиф Пригожин отреагировал здраво: юморил с подписчиками в комментариях и даже сам выложил мем про себя в сторис. Он заявил, что юмор помогает людям справиться со стрессом, хоть и признал, что во время мятежа ему было не очень смешно.

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— Вчера было совсем не смешно, потому что вчера было тревожно. Вчера, я когда ночью зашел в соцсети, чуть не обалдел. Я даже не знаю, что с этим делать, — признался продюсер. — Мне икалось вчера, потому что такого количество внимания за последнее время слишком много к моей персоне.

— Мне очень нравится моя фамилия, очень красивая фамилия, — заключил он.

Но в конце концов Пригожин заявил в соцсетях, что возьмет фамилию своей жены.

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«Евгений, можно с вами сделать фото?»

Музыкальный продюсер и раньше попадал в неловкие ситуации, когда его путали с главой ЧВК. Об этом он рассказывал в интервью корреспонденту MSK1.RU. Он признавался, что не отказывает в фото и автографе, даже если его называют Евгением.

— Меня действительно путают с Евгением Пригожиным. В день пишут и звонят очень много раз. Существует огромное количество мемов на эту тему. Иногда спрашивают: «Доставили снаряды или нет?» К таким сообщениям я уже привык и стараюсь на это не реагировать, — рассказал Иосиф Пригожин MSK1.RU. — Бывает, что люди подходят на улице и спрашивают: «Евгений, можно с вами сделать фото?» В таких случаях я не оправдываюсь, говорю: «Конечно». И когда просят дать автограф, тоже не отказываю.

По словам продюсера, по жизни у него складывается так, что сначала он был Иосифом, потом его называли Валерием, затем он снова стал Иосифом, теперь — Евгений.

— Еще мне много звонят из разных городов и порой приходят в офис, хотят записаться в «Вагнер». Или обращаются с какими-нибудь другими разными просьбами на эту тему. В «Вагнер» я, конечно, не записываю, — уточнил продюсер.

Козни с нейросетями

Это не первое появление эстрадного продюсера в информационном поле большой политики. В конце марта Пригожин стал героем народных мемов из-за слитого в Сеть получасового телефонного разговора.

На записи человек с голосом, похожим на голос Иосифа Пригожина, обсуждает актуальные события и крайне негативно отзывается об СВО и будущем России. Голос его собеседника похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова.

Пригожин поспешил записать опровержение и объяснил, что видеозапись — подделка. Тембральное сходство он списал на ловкость современных технологий и нейросетей, за что и стал объектом шуток. Наши коллеги из «Фонтанки» поговорили с ним об этом инциденте.

Самому Иосифу Пригожину тогда было не до смеха, эксперты предполагали, что скандал может привести в возбуждению уголовного дела о дискредитации Российской армии. Тогда на фоне стресса он даже потерял сознание во время съемок телешоу.

Напомним, после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава ЧВК «Вагнер» согласился развернуть свои колонны.

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