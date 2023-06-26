«Уснул продюсером, проснулся полководцем». Как Иосиф Пригожин стал народным героем вооруженного мятежа

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ нанесли удар по тыловым частям его подразделений, и объявил «марш справедливости». В ФСБ назвали заявления Пригожина «информационной провокацией» и возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Тем временем вагнеровцы зашли в Ростов-на-Дону и начали продвижение в сторону столицы.
Всё это время россияне следили за новостями и гуглили, где сейчас Пригожин. Правда, не все сразу разобрались, о каком Пригожине идет речь. Социальные сети продюсера и мужа певицы Валерии Иосифа Пригожина заполнили требования оставить Ростов. А спустя несколько часов они превратились в форум юмористических обсуждений о сходствах главы ЧВК со звездой шоу-бизнеса.
Народное творчество
Под фотографией, которую продюсер опубликовал в своем Instagram (деятельность запрещена в РФ) четыре дня назад, сейчас уже 22 тысячи комментариев. Самые смешные из них лайкают десятки тысяч пользователей.
Продюсер не растерялся и на следующий день после внезапно пришедшей волны популярности выложил новый клип своей супруги. Пост запустил новый прилив мемов — пользователи вспомнили главный хит Валерии «Маленькие часики» и предложили сотни вариантов с другим текстом, соответствующим времени.
«Беру фамилию жены»: ответ Пригожина
На подколы Иосиф Пригожин отреагировал здраво: юморил с подписчиками в комментариях и даже сам выложил мем про себя в сторис. Он заявил, что юмор помогает людям справиться со стрессом, хоть и признал, что во время мятежа ему было не очень смешно.
— Вчера было совсем не смешно, потому что вчера было тревожно. Вчера, я когда ночью зашел в соцсети, чуть не обалдел. Я даже не знаю, что с этим делать, — признался продюсер. — Мне икалось вчера, потому что такого количество внимания за последнее время слишком много к моей персоне.
— Мне очень нравится моя фамилия, очень красивая фамилия, — заключил он.
Но в конце концов Пригожин заявил в соцсетях, что возьмет фамилию своей жены.
«Евгений, можно с вами сделать фото?»
Музыкальный продюсер и раньше попадал в неловкие ситуации, когда его путали с главой ЧВК. Об этом он рассказывал в интервью корреспонденту MSK1.RU. Он признавался, что не отказывает в фото и автографе, даже если его называют Евгением.
— Меня действительно путают с Евгением Пригожиным. В день пишут и звонят очень много раз. Существует огромное количество мемов на эту тему. Иногда спрашивают: «Доставили снаряды или нет?» К таким сообщениям я уже привык и стараюсь на это не реагировать, — рассказал Иосиф Пригожин MSK1.RU. — Бывает, что люди подходят на улице и спрашивают: «Евгений, можно с вами сделать фото?» В таких случаях я не оправдываюсь, говорю: «Конечно». И когда просят дать автограф, тоже не отказываю.
По словам продюсера, по жизни у него складывается так, что сначала он был Иосифом, потом его называли Валерием, затем он снова стал Иосифом, теперь — Евгений.
— Еще мне много звонят из разных городов и порой приходят в офис, хотят записаться в «Вагнер». Или обращаются с какими-нибудь другими разными просьбами на эту тему. В «Вагнер» я, конечно, не записываю, — уточнил продюсер.
Козни с нейросетями
Это не первое появление эстрадного продюсера в информационном поле большой политики. В конце марта Пригожин стал героем народных мемов из-за слитого в Сеть получасового телефонного разговора.
На записи человек с голосом, похожим на голос Иосифа Пригожина, обсуждает актуальные события и крайне негативно отзывается об СВО и будущем России. Голос его собеседника похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова.
Пригожин поспешил записать опровержение и объяснил, что видеозапись — подделка. Тембральное сходство он списал на ловкость современных технологий и нейросетей, за что и стал объектом шуток. Наши коллеги из «Фонтанки» поговорили с ним об этом инциденте.
Самому Иосифу Пригожину тогда было не до смеха, эксперты предполагали, что скандал может привести в возбуждению уголовного дела о дискредитации Российской армии. Тогда на фоне стресса он даже потерял сознание во время съемок телешоу.
Напомним, после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава ЧВК «Вагнер» согласился развернуть свои колонны.