В России ужесточают закон об иноагентах. Оштрафовать смогут даже за случайный репост

Что предлагают депутаты

Законопроект, которым предлагается ужесточить новый закон об иноагентах (подписан в июле прошлого года), внесли в Госдуму в конце апреля. В частности, документ предлагает ввести ответственность для третьих лиц, способствующих нарушению иноагентами законов. Авторы предлагают дополнить статью 1 этого закона нормой, которая обязала бы органы публичной власти, организации и их должностных лиц, а также обычных людей учитывать ограничения, наложенные на иноагентов.

— Действие (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, — указано в документе.