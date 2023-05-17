В России ужесточают закон об иноагентах. Оштрафовать смогут даже за случайный репост

В законе об иноагентах собираются ввести новую категорию, которая будет называться «третьи лица». Для них собираются ввести ответственность в случаях, если эти «третьи лица» каким-либо образом будут помогать иноагентам нарушать закон. Каким образом это будет происходить? Кого будут называть «третьими лицами» и чего не нужно будет делать, чтобы не оказаться оштрафованным?
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. С тех пор правила, регулирующие эту область, постоянно менялись: сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой, они не могут получать госфинансирование для творчества, преподавать, принимать участие в госзакупках, работать на госслужбе, быть членами избирательных комиссий и организовывать публичные мероприятия. С декабря 2022 года необязательно иметь финансирование из-за рубежа, чтобы оказаться в списке — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием». Сейчас в едином реестре иноагентов, который ведет Минюст, почти 600 позиций (в конце 2020 года было 142). В нем содержатся данные обо всех иноагентах: НКО, СМИ, незарегистрированных общественных объединениях и физических лицах.
Что предлагают депутаты
Законопроект, которым предлагается ужесточить новый закон об иноагентах (подписан в июле прошлого года), внесли в Госдуму в конце апреля. В частности, документ предлагает ввести ответственность для третьих лиц, способствующих нарушению иноагентами законов. Авторы предлагают дополнить статью 1 этого закона нормой, которая обязала бы органы публичной власти, организации и их должностных лиц, а также обычных людей учитывать ограничения, наложенные на иноагентов.
— Действие (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, — указано в документе.
Если же кто-либо будет содействовать нарушению законов иноагентами, то ему вынесут предупреждение. На то, чтобы устранить это нарушение, будет даваться не менее месяца. Кроме того, у документа есть законопроект-спутник, в котором предусмотрена административная ответственность в случае, если нарушение так и не было устранено. Обычным людям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 70 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация (запрет занимать должность) на срок до двух лет, юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей.
Само же понятие «третьи лица» появилось с подачи замминистра юстиции Олега Свириденко, который 11 мая анонсировал появление законопроекта, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
— Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем <...> некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф, — заявил заместитель министра.
По словам Свириденко, комитет Госдумы уже поддержал законопроект, который будет касаться «любых третьих лиц, не являющихся иноагентами»:
— Они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон (закон о контроле за деятельностью иноагентов. — Прим. ред.).
Как не стать «третьим лицом»
Юрист Андрей Конышев отметил, что действие законопроекта будет распространяться на каждого россиянина в случае, если он каким-либо образом взаимодействует с иноагентами с нарушением закона: например, размещает у себя на странице материалы иноагентов без соответствующей маркировки, отправляет им деньги или помогает получать информацию любым другим образом.
— Если не имеется маркировки информации, раскрывающей, что это репост записи, созданной иноагентом, в таком случае человек является, грубо говоря, пособником, его можно привлечь к административной ответственности, — пояснил юрист. — Репост — это распространение информации, если это делается без предупреждения, то может последовать наказание. Кроме того, даже если человек не принимает участие в распространении информации, но каким-либо образом спонсирует, поддерживает деятельность иноагента, это тоже попадает под действие законопроекта.
Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Александр Ющенко, также считает, что содействие в деятельности иноагента — это действия, помогающие в достижении его целей: например, материальная помощь, помощь в получении информации и так далее.
— Репост — это, на мой взгляд, не содействие, а распространение информации, — пояснил Ющенко. — Просто если это распространение информации, идущей от иностранного агента, то, наверное, логично пометить, что она от иностранного агента.
Еще один из соавторов законопроекта о «третьих лицах», депутат Госдумы Михаил Делягин, пояснял РБК, что общая концепция документа отрабатывается только при первом чтении. Именно поэтому пока рано говорить, кто может стать «третьим лицом» — Делягин предположил, что по предполагаемым нормам, если кто-то делает репост материала иноагента, в котором нет соответствующей маркировки, он должен самостоятельно ее проставить.
— [Общая концепция — это] Собираемся ли мы за это наказывать или не собираемся. Если концепция принимается, то все детали отрабатываются во втором чтении. Поэтому достаточно часто в большом количестве законов при первом чтении вводятся рамочные нормы, которые потом конкретизируются во втором, — объяснил Михаил Делягин.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин уверен, что новые нормы превратят иноагентов в «касту неприкасаемых», поскольку любое взаимодействие с ними (даже если это бездействие) может повлечь за собой правовые риски. По словам юриста, круг лиц, в теории попадающих под действие этого закона, очень просто — это все жители России.
— Как мне представляется, исходя из смысла текста законопроекта, вполне может следовать обязанность любого лица проводить своеобразный комплаенс (соответствие. — Прим. ред.) любого другого лица, чтобы выявить, не иноагент ли перед ним, — пояснил юрист РБК. — Граждане не смогут себя обезопасить, просто ставя маркировку при репосте материалов иноагентов. Если закон будет принят, любое лицо, которое будет взаимодействовать публично с материалами иноагентов, ставит себя под удар правоприменителей.
По словам Константина Добрынина, изначально регулировать деятельность иноагентов собирались для того, чтобы сообщить обществу о том, что у организации есть иностранные источники финансирования или влияния.
— То есть заявленная цель была — информационная. Поэтому то, что происходит сейчас, ничего общего с информированием общества не имеет, а фактически выводит за рамки закона любое взаимодействие с иноагентами, погружая их в полную изоляцию, а всех остальных, кто рискнет на какой-то контакт с ними, ввергая в риск преследования и прочих неблагоприятных правовых последствий, — подытожил юрист.