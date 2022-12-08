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Тема дняАнатолий Локоть — об отстранении Артема Скатова
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Дело вице-мэра Скатова

«Добавит ли это трудностей? Да». Анатолий Локоть — об отстранении от должности вице-мэра Новосибирска

По словам мэра, назначать на место Скатова пока никого не будут

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Решение суда Локоть комментировать не стал

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Анатолий Локоть отказался комментировать решение суда об отстранении вице-мэра Новосибирска Артема Скатова от должности. При этом глава города сказал, что решение добавит трудностей мэрии.

— Не комментирую решения суда. Суд состоялся, решение есть, его надо выполнять. Добавит ли это дополнительных трудностей? Да, добавит, потому что Скатов занимался не только информационной политикой, но и цифровизацией. Поэтому предстоит распределить полномочия, — сказал Анатолий Локоть на встрече с журналистами 8 декабря.

При этом кадровые решения пока не запланированы.

Артема Скатова отстранили от должности 6 декабря на время расследования уголовного дела о клевете, в котором он проходит обвиняемым. Мы подробно рассказывали о произошедшем.

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