«Не вижу, чтобы они поняли, что натворили»: Мария Захарова рассказала студентам, как плохо живет Запад
Представитель МИДа объяснила, почему европейские страны мерзнут
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообщалась с казанскими студентами. Онлайн-встречу организовали в Казанском федеральном университете. Во время беседы Захарову спросили насчет взаимоотношений России и Украины. Будут ли переговоры? Ответ представителя МИДа оказался довольно объемным и касающимся не только отношения двух стран.
По словам Захаровой, Россию не хотели слушать и слышать. Некие «политические мировые элиты» и не планировали коммуницировать, так как у них был «свой план построения взаимоотношений».
— Мы пытались донести повестку сотрудничества, мирного урегулирования конфликтов, конкуренции, которая была бы основана на определенном своде правил, законов, международного права. А с той стороны не слушали. Потому что они давным-давно сформировали другое восприятие реальности, нас, себя, — говорит Захарова студентам.
Также она добавила: были те, кто готов был Россию слушать. Только вот им не давали. В частности, говорит представитель МИДа, российские источники информации в международном медиа получили маркировку как ненадежные.
Но, несмотря на это, по словам Захаровой, «они» остались в меньшинстве. Правда, она признала: это сильные государства, имеющие влияние.
— Им очень некомфортно оставаться в меньшинстве. Они не любят, им не нравится быть изгоями. Именно поэтому они пытаются и пытались рекрутировать весь мир. Не получилось. Те, кто слушал и слышал, оказались в большинстве. Это различные регионы мира, это, кстати говоря, среди них находящиеся страны, общества, социумы, не менее сейчас сильные в финансовом, экономическом плане, военном, геополитическом, нежели те, кто нам противостоит, — говорит Захарова.
Ну, а что касается отношений между Россией и Западом, по словам Захаровой, изменения, естественно, есть. Например, пришла осень.
— Сейчас-то уже осень. Разница в Европе очень ощущается. И это всё не сарказм. И не какое-то желание как-то повеселиться на этот счет. А просто потому что действительно холодает. Холодает не только в физическом смысле, а холодает глобально. <...> Многие из них начали осознавать, как уходит почва из-под ног. Что вот этот морозец приходит во все сферы жизни. Можно согреться, можно перезимовать. А что делать с тем льдом, который сковал экономику? — рассуждает представитель МИДа.
Это все изменения, которые Захарова видит в международных отношениях России. По ее словам, другие страны не изменили свою идеологию, свое восприятие и способы анализа ситуации.
— Я не вижу, чтобы они действительно поняли, что натворили. Чтобы они действительно поняли, что надо менять, и чем быстрее — тем лучше, сам подход к сложившейся ситуации. Я этого не вижу. Я вижу, что они чувствуют только тогда, когда выходят из зоны комфорта. Или когда зона комфорта от них отходит, вот что-то и начинает доходить. Но, простите, это те самые люди, которые называют себя цивилизованными, — подводит к завершению свою мысль Мария Захарова.
Пару слов она также сказала и о том, что Запад не накопил «исторического опыта». Да и к другим относились «с позиции собственного превосходства». Более того, «они» отказываются от собственной истории, считает представитель МИД, причем делают это «дико».
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