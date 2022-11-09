«Не вижу, чтобы они поняли, что натворили»: Мария Захарова рассказала студентам, как плохо живет Запад

Также она добавила: были те, кто готов был Россию слушать. Только вот им не давали. В частности, говорит представитель МИДа, российские источники информации в международном медиа получили маркировку как ненадежные.

Но, несмотря на это, по словам Захаровой, «они» остались в меньшинстве. Правда, она признала: это сильные государства, имеющие влияние.

— Им очень некомфортно оставаться в меньшинстве. Они не любят, им не нравится быть изгоями. Именно поэтому они пытаются и пытались рекрутировать весь мир. Не получилось. Те, кто слушал и слышал, оказались в большинстве. Это различные регионы мира, это, кстати говоря, среди них находящиеся страны, общества, социумы, не менее сейчас сильные в финансовом, экономическом плане, военном, геополитическом, нежели те, кто нам противостоит, — говорит Захарова.