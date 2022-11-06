Из Киева могут эвакуировать 3 миллиона человек: новости СВО за 6 ноября

Обстановка в России

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 21 ноября. Также на две недели продлен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. А в Грайворонском городском округе под обстрел попал промышленный объект.

— Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет, — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

А в Курской области возбудили новые уголовные дела по фактам обстрелов.

— Продолжаются атаки националистов на приграничные районы Курской области: обстреляно село Гуево Суджанского района. Повреждения получили дома, хозпостройки в четырех домовладениях и линия электроснабжения, — сообщил СК.

