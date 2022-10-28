Бывший вице-мэр Бердска скончалась после продолжительной болезни
Ларисе Степановой было 56 лет
В Новосибирской области 26 октября после продолжительной болезни скончалась
— В 1988 году окончила Новосибирский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель». Трудовую деятельность начинала в производственном объединении «Вега», где прошла путь от инженера до ведущего конструктора. Затем 25 лет своей жизни посвятила работе в сфере ЖКХ города Бердска. В ее послужном списке должности инженера-теплотехника, начальника ПТО управления ЖКХ, заместителя начальника УЖКХ Бердска по техническим вопросам, технического директора МУП «Комбинат бытовых услуг», — рассказали в пресс-службе администрации Бердска.
Лариса Степанова проработала в должности заместителя главы администрации города Бердска с 2016 по 2018 год. Затем она работала в Академгородке и была главным специалистом группы теплоснабжения и газа производственно-технической службы ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».
— На протяжении всего периода службы в администрации города Бердска коллеги Ларисы Владимировны ценили ее как высококвалифицированного специалиста, опытного руководителя, отзывчивого и доброго человека. Администрация города Бердска, Совет депутатов города Бердска выражают глубокие соболезнования дочери — Степановой Алине Александровне, родным и близким Ларисы Владимировны.
Прощание с Ларисой Степановой состоялось сегодня, 28 октября.
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