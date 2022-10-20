В Новосибирске скончался известный фотограф Сергей Ясюкевич — показываем 10 фото мастера

На 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный новосибирский фотограф Сергей Ясюкевич.
Сергей Ясюкевич специализировался на спортивной фотографии. Он автор нескольких городских фотовыставок, а также фоторепортажей для управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.
Мэр города Анатолий Локоть выразил родственникам фотографа соболезнования, в которых назвал Ясюкевича «жизнерадостным человеком, влюбленным в свою профессию и спорт».
— Талант фотографа и художника в сочетании с искренним интересом к своей профессии и своим героям позволял ему не просто запечатлеть момент, а передать на снимках весь спектр человеческих эмоций. Азарт соревнований, радость спортивных побед и горечь поражений, напряженные тренировки — вся спортивная жизнь города нашла отражение в работах Сергея Михайловича, — говорится в некрологе от имени Анатолия Локтя.
Прощание с Сергеем Ясюкевичем состоится 21 октября с 11:00 до 12:00 в прощальном зале на Гусинбродском шоссе, 80,
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