В Белгороде загорелась нефтебаза, а Лукашенко призвал к миру: новости вокруг СВО за 15 октября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 15 октября.



Внутренняя политика

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде после ликвидации пожара на подстанции, которая загорелась из-за обстрела накануне. Однако уже через несколько часов со стороны Украины начался новый обстрел, на этот раз пожар начался на нефтебазе. О ЧП сообщил губернатор Вячеслав Гладков.