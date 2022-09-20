Госдума рассмотрит поправки, которые дополнят УК понятиями «мобилизация» и «военное положение»

Правозащитник Павел Чиков в своём телеграм-канале отметил, что ужесточится наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК РФ, до десяти лет колонии в зависимости от времени отсутствия). Кроме того, за отказ от участия в военных действиях в законопроекте предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трёх лет (часть 2.1 статьи 332 УК РФ).