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Спецоперация на Украине

Продержали на границе семь часов и подарили шоколадку. Журналиста 29.RU не пустили в Эстонию

Его визу аннулировали

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Визу журналиста аннулировали

Визу журналиста аннулировали

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Журналиста 29.RU (входит в Городские порталы) Ярослава Вареника не пустили в Эстонию. Российские пограничники сняли его с автобуса и опрашивали семь часов. Пока журналист был на опросе, эстонский отель снял бронь, а визу аннулировали.

При опросе пограничники спрашивали у журналиста о его отношении к спецоперации и Алексею Навальному*.

— Просили перечислить, какие митинги я освещал как журналист, намекая, что я в них участвовал, — отмечает журналист. — В конце беседы подарили шоколадку.

Пока Ярослав был на опросе, отель снял бронь. Официальная причина в том, что не было подтверждения, что с карты журналиста можно совершать международные переводы. Визу северянина аннулировали.

Ярослав проходит как свидетель по делу ФБК*. В 2019 году у него дома прошли обыски. Потом арестовали его счет.

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На днях также стало известно, что Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Запрет вступит в силу 18 августа.

* Штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ.

* ФБК признан экстремистской организацией и иностранным агентом, запрещен в РФ.

АрхангельскЭстонияГраница
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