Продержали на границе семь часов и подарили шоколадку. Журналиста 29.RU не пустили в Эстонию
Его визу аннулировали
Журналиста 29.RU (входит в Городские порталы) Ярослава Вареника не пустили в Эстонию. Российские пограничники сняли его с автобуса и опрашивали семь часов. Пока журналист был на опросе, эстонский отель снял бронь, а визу аннулировали.
При опросе пограничники спрашивали у журналиста о его отношении к спецоперации и Алексею Навальному*.
— Просили перечислить, какие митинги я освещал как журналист, намекая, что я в них участвовал, — отмечает журналист. — В конце беседы подарили шоколадку.
Пока Ярослав был на опросе, отель снял бронь. Официальная причина в том, что не было подтверждения, что с карты журналиста можно совершать международные переводы. Визу северянина аннулировали.
Ярослав проходит как свидетель по делу ФБК*. В 2019 году у него дома прошли обыски. Потом арестовали его счет.
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На днях также стало известно, что Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Запрет вступит в силу 18 августа.
* Штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ.
* ФБК признан экстремистской организацией и иностранным агентом, запрещен в РФ.