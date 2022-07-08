IKEA приостановила онлайн-распродажу в России: новости о спецоперации и санкциях за 8 июля

— Некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз <…> Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются, — заявил Владимир Путин.



Также президент отметил, что дальнейшее санкционное давление на Россию может привести к ухудшению ситуации на мировом энергорынке. По его словам, Европа пытается заместить российские энергоресурсы, но это приведет к росту цен.