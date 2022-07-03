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Спецоперация на Украине

ЛНР под контролем РФ, НАТО на границе с Россией, IKEA распродает товары: главное о санкциях и спецоперации на 2 июля

Что произошло за последние сутки

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НАТО хочет построить базу у границ РФ

НАТО хочет построить базу у границ РФ

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 3 июля.

Контроль над ЛНР

Сергей Шойгу отчитался Путину «об освобождении Луганской народной республики», сообщили в Минобороны РФ. Глава ДНР даже назвал этот день «новым днем Великой Победы» и заявил, что 3 июля станет красной датой в календаре.

Расширение НАТО

Мэр финского города Лаппеенранта выступил с предложением разместить базу НАТО у границ с Россией, передает издание Yle. Расстояние от населенного пункта до российского Выборга – менее 10 километров.

Турецкое зерно

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Турецкие таможенники задержали российский сухогруз, который перевозил украинское зерно, об этом заявил посол Украины в Турции. Источник РИА Новости подтвердил, что судно задержали и заявил, что находится около порта Карасу.

Распродажа IKEA

Российская IKEA объявила распродажу товаров, сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Акция начнется 5 июля.

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