Новосибирские депутаты Госдумы почти единогласно поддержали внесудебное закрытие СМИ в России

Очередное заседание по рассмотрению поправок назначено на 7 июня.

В марте Госдума РФ приняла закон о фейках, которые затрагивают действия военнослужащих. Наказание для нарушителей предусматривается вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.