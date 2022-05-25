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Новосибирские депутаты Госдумы почти единогласно поддержали внесудебное закрытие СМИ в России

В скором времени для закрытия СМИ может потребоваться только решение Генпрокуратуры

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«За» проголосовал 361 депутат

«За» проголосовал 361 депутат

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Почти все депутаты Госдумы РФ от Новосибирской области проголосовали за наделение Генпрокуратуры полномочиями по закрытию СМИ, которые подозреваются в распространении «опасной и недостоверной общественно значимой информации». Согласно законопроекту, под инициативу попадают все средства массовой информации, действующие на территории России.

24 мая депутаты Государственной думы РФ в первом чтении поддержали поправки, которые позволят «дать зеркальный ответ на недружественные действия в отношении наших СМИ за рубежом», говорится на сайте нижней палаты парламента. Авторы инициативы предлагают разрешить руководству Генпрокуратуры без суда запрещать в РФ деятельность зарубежных СМИ той страны, на территории которой притесняются российские средства массовой информации.

— Также работа соответствующих изданий может быть прекращена в случае распространения ими информации, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил РФ или связанной с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ, — говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ.

Согласно опубликованному законопроекту, Генпрокуратура без суда в недалеком будущем сможет запрещать деятельность не только иностранных СМИ, но и российских.

24 мая инициатива была одобрена 361 депутатом в первом чтении. От Новосибирской области «за» проголосовали члены «Единой России» Игорь Антропенко, Александр Жуков, Олег Иванинский, Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев (является одним из авторов законопроекта), а также члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александр Аксёненко и Александр Терентьев. Коммунист Ренат Сулейманов не голосовал.

Очередное заседание по рассмотрению поправок назначено на 7 июня.

В марте Госдума РФ приняла закон о фейках, которые затрагивают действия военнослужащих. Наказание для нарушителей предусматривается вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

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