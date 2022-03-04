Госдума приняла закон о фейках про действия военнослужащих

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, вводящий наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году , прошел первое чтение и застрял на этом этапе. А сегодня вместе с новыми поправками был принят депутатами.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации предполагается штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до полутора лет. Другие варианты наказания — исправительные работы на срок до одного года, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.