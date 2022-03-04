Госдума приняла закон о фейках про действия военнослужащих

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, вводящий наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Законопроект был внесен в Госдуму в
За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации предполагается штраф в размере от
Если информация была распространена при использовании служебного положения (например, журналистом), штраф будет от 3 до
Если распространение недостоверной информации привело к тяжким последствиям, срок в колонии может достигать
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уже сегодня закон будет направлен в Совет Федерации, после чего ляжет на стол президента.