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Госдума приняла закон о фейках про действия военнослужащих

Он предусматривает наказание до 15 лет колонии

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Минимальное наказание за военные фейки — штраф <nobr class="_">700 тысяч</nobr> рублей

Минимальное наказание за военные фейки — штраф 700 тысяч рублей

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Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, вводящий наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году, прошел первое чтение и застрял на этом этапе. А сегодня вместе с новыми поправками был принят депутатами.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации предполагается штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до полутора лет. Другие варианты наказания — исправительные работы на срок до одного года, принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Если информация была распространена при использовании служебного положения (например, журналистом), штраф будет от 3 до 5 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 до 5 лет. Вместо него могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Максимальная санкция — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Аналогичное наказание ждет тех, кто совершил преступление группой лиц по предварительному сговору, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

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Если распространение недостоверной информации привело к тяжким последствиям, срок в колонии может достигать 15 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уже сегодня закон будет направлен в Совет Федерации, после чего ляжет на стол президента.

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ВС РФГосдума РФфейки
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