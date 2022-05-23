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Владимир Путин предложил нового главу МЧС: это выходец из Федеральной службы охраны

Главным спасателем может стать близкий к президенту человек

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Владимир Путин предложил на должность главы МЧС экс-сотрудника ФСО

Владимир Путин предложил на должность главы МЧС экс-сотрудника ФСО

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Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру на должность главы МЧС. Президент России предложил на эту должность Александра Куренкова, который, по данным источников РБК, служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии, работал в должности старшего адъютанта Путина и являлся советником главы Росгвардии Виктора Золотова.

В Совфеде подтвердили получение представления президента по кандидатуре нового главы МЧС.

24 мая кандидатуру Куренкова обсудят на объединенном заседании комитетов по обороне и конституционному законодательству, а 25 мая — в аппарате верхней палаты парламента.

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в сентябре 2021 года. После этого пост временно исполняющего обязанности главы ведомства занимает Александр Чуприян. Предполагается, что он останется на должности первого заместителя министра.

В день гибели Зиничев находился в Красноярском крае с рабочим визитом, где проходили масштабные учения в Арктической зоне. Глава МЧС лично контролировал выполнение учебных задач по ликвидации ЧС. Организовать учения поручил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой.

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