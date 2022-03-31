ФОМ выяснил у россиян, что они думают о санкциях

Опубликован очередной опрос Фонда Общественное мнение, на этот раз посвященный санкциям против России. Исследование показало, что 9% респондентов о них даже не слышали. При этом 19% из тех, кто знает о санкциях не ожидали такого последствия начала спецоперации на территории Украины.

В том, что санкции никак не скажутся на материальном положении россиян убеждены 28% участников опроса, что они никак на них не повлияют, ещё 32% — что влияние будет не сильным. 25% полагают, что влияние санкций будет сильным. Чаще так отвечали люди, которые оценили свое материальное положение, как «хватает только на питание» — среди них о сильном влиянии санкций говорят 40%. Самыми влиятельными санкциями респонденты считают ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники в Россию — такой ответ дали 37%. На втором месте санкции в отношении крупнейших российских банков, на третьем — частичная заморозка золотовалютных резервов Центробанка России. Также участников опроса беспокоит запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях — на это обратили внимание 25%.

