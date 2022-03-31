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ФОМ выяснил у россиян, что они думают о санкциях

Оказалось, что 9% ничего об этом не слышали

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Почти треть участников опроса считает, что санкции не скажутся на их материальном положении

Почти треть участников опроса считает, что санкции не скажутся на их материальном положении

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Опубликован очередной опрос Фонда Общественное мнение, на этот раз посвященный санкциям против России. Исследование показало, что 9% респондентов о них даже не слышали. При этом 19% из тех, кто знает о санкциях не ожидали такого последствия начала спецоперации на территории Украины.

В том, что санкции никак не скажутся на материальном положении россиян убеждены 28% участников опроса, что они никак на них не повлияют, ещё 32% — что влияние будет не сильным. 25% полагают, что влияние санкций будет сильным. Чаще так отвечали люди, которые оценили свое материальное положение, как «хватает только на питание» — среди них о сильном влиянии санкций говорят 40%. Самыми влиятельными санкциями респонденты считают ограничения на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники в Россию — такой ответ дали 37%. На втором месте санкции в отношении крупнейших российских банков, на третьем — частичная заморозка золотовалютных резервов Центробанка России. Также участников опроса беспокоит запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях — на это обратили внимание 25%.

При этом люди ждут и положительных последствий от санкций, основная надежда — импортозамещение, на него рассчитывают 39% участников опроса. Еще 6% полагают, что санкции будут способствовать развитию экономики. По 4% дали ответы «увеличение числа рабочих мест, «усиление независимости, самостоятельности России» и «развитие России в целом, все будет хорошо».

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