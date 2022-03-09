Путин поручил упростить получение опеки над детьми из Донбасса

Президент России Владимир Путин 9 марта встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Она сообщила, что в Россию во время эвакуации с территории ЛНР и ДНР приехало 1090 детей-сирот. По ее словам, российские граждане «выстроились в очередь», чтобы взять детей под опеку, но есть сложности — по крайней мере, с теми детьми, у которых нет российского гражданства. Законодательные «проволочки» необходимо устранить.
— Вы скажите какие — будем их устранять, — заявил президент РФ. — Это чрезвычайные обстоятельства, и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей.
Он попросил детского омбудсмена подготовить предложения для внесения изменений в законодательство и полагает, что депутаты их поддержат.
Эвакуация мирного населения из самопровозглашенных республик Донбасса началась в феврале, еще до того, как Россия признала независимость ЛНР и ДНР. После признания республик Российской Федерацией, утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали на принятое российским президентом решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями, иностранные компании — уходом с российского рынка. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры. Делегации России и Украины встречались уже трижды, однако пока смогли договориться только о гуманитарных коридорах. Всю актуальную информацию о последствиях спецоперации российских вооруженных сил на Украине вы можете найти в наших материалах.