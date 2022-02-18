Глава ДНР заявил о массовой эвакуации мирных жителей в Россию

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Ростовскую область, объяснив всё угрозой наступления украинской армии.
— С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. <...> В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия, — отметил Пушилин в обращении к жителям Донбасса.
Ростовский городской портал 161.RU обратился к правительству региона, чтобы уточнить информацию. Представитель правительства Ростовской области Сергей Тюрин заявил, что «не обладает информацией» о развертывании пунктов временного размещения для беженцев. В пресс-службе ГУ МЧС редакции сообщили, что подобные вопросы находятся в ведении местных органов власти. В погрануправлении ФСБ по Ростовской области воздержались от комментариев, с главами администраций приграничных районов к моменту публикации связаться не удалось.
О ситуации на Донбассе сегодня говорил президент России Владимир Путин — он отметил, что ситуация в данный момент обостряется. В то же время президент назвал новости последних недель о датах нападения РФ на Украину «вбросами».