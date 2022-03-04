Украина и Россия завершили второй этап переговоров

Россия и Украина завершили второй этап переговоров. Страны договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала.

— Единственное, что я могу сказать, — обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с возможностью эвакуации, — заявил Михаил Подоляк. — Поэтому я зачитаю официальное коммюнике, на которое вышли стороны, и мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально короткие сроки. Официально могу сказать следующее: стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации.