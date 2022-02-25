«Когда-то это должно было закончиться»: Анатолий Локоть сравнил Украину с гитлеровской Германией

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции высказал свое мнение о военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. По его словам, ее нужно было начать, чтобы избежать повторения истории.

— Я хочу напомнить ситуацию восьмилетней давности, когда Новосибирск принимал тысячи беженцев из Донбасса. Была очень тяжелая история, серьезное испытание для всех структур. Люди прибывали босые, в тапочках, в холодное время, в шортах, иногда без документов, средств к существованию. Настоящие трагедии разыгрывались, когда родные теряли друг друга, и надо было их найти. Мы тогда все почувствовали, как это было в годы войны в 1941 году, когда Новосибирск принимал эшелоны с предприятиями, эвакуированными с европейской части. Тяжелая штука.