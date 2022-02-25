«Когда-то это должно было закончиться»: Анатолий Локоть сравнил Украину с гитлеровской Германией

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции высказал свое мнение о военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. По его словам, ее нужно было начать, чтобы избежать повторения истории.
— Я хочу напомнить ситуацию восьмилетней давности, когда Новосибирск принимал тысячи беженцев из Донбасса. Была очень тяжелая история, серьезное испытание для всех структур. Люди прибывали босые, в тапочках, в холодное время, в шортах, иногда без документов, средств к существованию. Настоящие трагедии разыгрывались, когда родные теряли друг друга, и надо было их найти. Мы тогда все почувствовали, как это было в годы войны в 1941 году, когда Новосибирск принимал эшелоны с предприятиями, эвакуированными с европейской части. Тяжелая штука.
Тогда речь шла о тысячах, а сегодня — о десятках тысяч беженцев из Донбасса. Основную нагрузку принимают пограничные субъекты и муниципалитеты. Я с сочувствием отношусь к ним, потому что помню, какая это тяжелая работа, а сегодня намного сложнее, потому что проходит в режиме пандемии.
Задаю вопрос — это бесконечно должно продолжаться? Продолжается на протяжении восьми лет. Ждать, когда это само собой рассосется? Когда все уедут? Когда-то это должно было закончится.
Кроме того, напрашиваются некоторые исторические параллели. Я понимаю, что история учит тому, что никого ничему не учит. Но в 1930-е годы приходит к власти в Германии Гитлер, строит нацистскую Германию, и сценарий ровно такой же. Нарушаются пункты Версальского договора, международных обязательств, ограничивающих Германию в строительстве вооруженных сил. И ему позволяли это делать. Затем европейская политика умиротворения сквозь пальцы смотрит на аншлюс Австрии, Чехословакии. А затем — начало Второй мировой войны. Полистайте учебники, посмотрите, там все это прописано. Так называемая «странная война», потому что гитлеровская Германия подчинила всю Европу, и вся Европа безропотно ложится под фашистскую Германию. И вот эта трагедия разворачивается. Начало гонений и размещение в концлагерях евреев, коммунистов, затем всех подряд несогласных, пленных. Вся эта трагедия, от которой пришлось спасать Красной Армии всю Европу. Не хотелось бы повторения подобного, потому что параллели напрашиваются сами собой.
НГС следит за военной операции в Украине в онлайн-трансляции.
Сегодня стало известно, что Новосибирская область может принять 1200 беженцев из Донбасса. Рассказываем, где их планируют размещать.