Путин заявил, что спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут решены путем переговоров

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил перед журналистами. Во время срочной пресс-конференции он ответил на некоторые вопросы, касающиеся признания Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик. Президент заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях, а дальнейшие споры могут быть разрешены путем переговоров между Киевом и руководством республик. Правда, сейчас это, по словам Путина, невозможно, потому что там продолжаются боевые действия.
— По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну а как же? Мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь, — заявил Владимир Путин.
Ранее сегодня президент получил от Совфеда согласие на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Вопрос обсуждался в связи с подписанием накануне с ДНР и ЛНР договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня эти договоры ратифицировала Госдума. Днем ранее Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.
О провозглашении Донецкой и Луганской Народных Республик на территории Украины стало известно в 2014 году в результате массовых протестов против руководства страны, пришедшего к власти после Евромайдана. С тех пор на этих территориях протекает вооруженный конфликт. Ситуация в Донбассе вновь начала активно обсуждаться на международном уровне с конца прошлого года, когда в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. В январе Россия объявила о масштабных военных учениях на границе с Украиной.