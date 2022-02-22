Путин заявил, что спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут решены путем переговоров

О провозглашении Донецкой и Луганской Народных Республик на территории Украины стало известно в 2014 году в результате массовых протестов против руководства страны, пришедшего к власти после Евромайдана. С тех пор на этих территориях протекает вооруженный конфликт. Ситуация в Донбассе вновь начала активно обсуждаться на международном уровне с конца прошлого года, когда в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. В январе Россия объявила о масштабных военных учениях на границе с Украиной.

