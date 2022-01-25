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Алексея Навального внесли в список террористов и экстремистов

В перечне Росфинмониторинга он оказался со своими соратниками

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Кроме Навального в списке оказался еще 21 человек

Кроме Навального в списке оказался еще 21 человек

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Росфинмониторинг обновил перечень террористов и экстремистов. На этот раз в него попал Алексей Навальный. Вместе с ним в списке оказались и некоторые сторонники оппозиционера, которые в разной степени принимали участие в расследованиях и протестах.

Среди тех, кто составил компанию Алексею Навальному в списке террористов, — Любовь Соболь, Лилия Чанышева, Георгий Албуров и многие другие. Всего перечень физлиц-террористов пополнился 22 именами.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (оба признаны в России иноагентами. — Прим. ред.) и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле были секретные материалы.

В прокуратуре заявили, что эти организации занимались формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, а их целью являлось создание условий для изменения основ конституционного строя.

Не дожидаясь судебного решения по этому делу, в апреле Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистских организаций. На тот момент это еще не запретило деятельность организации целиком, но ограничило возможность совершения экономических операций. На данный момент штабы Навального полностью запрещены. Впрочем, за день до этого решения соратник оппозиционера Леонид Волков сам объявил о закрытии штабов по всей стране.

Сам Алексей Навальный сейчас находится в колонии — его приговорили к 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше».

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