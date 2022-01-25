Алексея Навального внесли в список террористов и экстремистов

В прокуратуре заявили, что эти организации занимались формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, а их целью являлось создание условий для изменения основ конституционного строя.



Не дожидаясь судебного решения по этому делу, в апреле Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистских организаций. На тот момент это еще не запретило деятельность организации целиком, но ограничило возможность совершения экономических операций. На данный момент штабы Навального полностью запрещены. Впрочем, за день до этого решения соратник оппозиционера Леонид Волков сам объявил о закрытии штабов по всей стране.



Сам Алексей Навальный сейчас находится в колонии — его приговорили к 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше».

