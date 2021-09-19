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У одного из участков Бердске заметили «Газель» с избирателями — их привезли организованно

Людей привезли из поселка Вега

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Людей привезли на маршрутке

Людей привезли на маршрутке

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В воскресенье, 19 сентября, на одном из участков в Бердске независимые наблюдатели заметили организованный подвоз избирателей. Фото «Газели» с людьми опубликовал телеграм-канал «Коалиция Новосибирск 2020».

— Людей везут на маршрутках из поселка Вега. На бумажке под лобовым стеклом маршрутки написано «Избирательный участок № 1346. ДОД ФП "Маэстро", улица Вокзальная, 54», — говорится в сообщении канала.

Информацию об организованном подвозе подтвердили в избирательной комиссии Новосибирской области:

— Как сообщили в администрации Бердска, от территориальной избирательной комиссии поступила просьба к главе города Бердска Евгению Шестернину пустить дополнительный маршрут от отдаленных районов. В настоящий момент запущено дополнительное маршрутное такси от удаленного района Вега до УИК-1346, — сообщили в избиркоме.

«Тайга.инфо» со ссылкой на правительство писала, что полиция начала проверку по факту возможного подвоза. В пресс-службе ГУ МВД по области сообщили, что у них нет информации об этом.

СЮЖЕТ

Выборы-2021

В первый день выборов в Новосибирске на участки организованно приходили сотрудники бюджетных организаций. У некоторых УИКов даже выстроились очереди. Бюджетники в Новосибирске заявили, что их массово заставили взять открепительные для голосования.

Мы следим за ходом голосования в нашей онлайн-трансляции.

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