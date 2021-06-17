Странные цитаты врагов России и сбитые дроны: в Новосибирск привезли агитпоезд — как это было (репортаж с перрона)

Эта масштабная военно-патриотическая акция под названием «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе . Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

Для того чтобы проявить мужество и героизм, не обязательно отправляться на войну. В начале июня, например, свои навыки демонстрировали новосибирские спасатели.