Странные цитаты врагов России и сбитые дроны: в Новосибирск привезли агитпоезд — как это было (репортаж с перрона)

Тематический поезд в рамках акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» прибыл в Новосибирск
Встречали поезд торжественно, как это умеют делать только в армии, — с выносом флага, оркестром и построением на перроне. В церемонии приняли участие командование Новосибирского гарнизона, представители правительства Новосибирской области и города, общественные деятели и простые военнослужащие.
В общей шеренге особо выделялись одетые в красные футболки будущие юнармейцы — члены детско-юношеского движения, осознанного
В поезде 17 тематических вагонов, в которых развернута выставка достижений новейшего вооружения современной российской армии. Самые крупные экспонаты занимают каждый целую платформу:
Есть вагон, посвященный повседневной жизни вооруженных сил. Есть вагон, рассказывающий о работе медиков. А также кинозал, комплекс интерактивных тренажеров и викторин. По всем выставочным экспозициям эшелона организованы экскурсии.
Где армия, там и трофеи. Публике представили трофейную технику, захваченную российскими солдатами в Сирии. Это и американский военный внедорожник HMMWV (в России известен его гражданский «брат» Hummer), и сбитые дроны, с помощью которых враги, по всей видимости, пытались выведать передвижения российских войск.
Чтобы наиболее влюбленным в военную форму молодым гражданам было недалеко ходить, здесь же, на вокзале, развернули пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Уехать в часть вместе с поездом, конечно, было нельзя, но узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться — сколько угодно...
Не оставили посетителей без политико-воспитательной работы. Целый вагон был посвящен коварству западных стран, стремящихся подорвать в России политическую стабильность и нарушить территориальную целостность. На видном месте в вагоне красовалась хищная цитата Збигнева Бжезинского (американский политолог и государственный деятель). Авторство этой фразы неоднократно подвергалось сомнению (она встречается только на русском языке, в англоязычных источниках ее нет). Но какая разница, если она полезна для военно-патриотического воспитания молодежи?
Самым волнующим моментом церемонии стало торжественное принятие в ряды Юнармии молодых людей и девушек, которые хотят в будущем послужить своей стране (по возможности с оружием в руках).
Посмотреть на военную технику и узнать побольше о Российской армии собрались и простые новосибирцы. Они с интересом осматривали экспозицию поезда и восторженно фотографировались на фоне огромных боевых машин.
Эта масштабная военно-патриотическая акция под названием «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» стартовала
Для того чтобы проявить мужество и героизм, не обязательно отправляться на войну. В начале июня, например, свои навыки демонстрировали новосибирские спасатели.