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Странные цитаты врагов России и сбитые дроны: в Новосибирск привезли агитпоезд — как это было (репортаж с перрона)

11 фотографий, объясняющих скопление военной техники на железнодорожном вокзале

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Девушка-юнармеец демонстрирует только что полученный знак членства в этой организации

Девушка-юнармеец демонстрирует только что полученный знак членства в этой организации

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Тематический поезд в рамках акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» прибыл в Новосибирск 17 июня. Поезд идет через всю страну, делая остановки в больших городах. У случайных прохожих и пассажиров это событие вызвало разную реакцию. Кого-то напугало обилие военной техники на привокзальной площади, а кто-то, наоборот, с интересом разглядывал современные бронетранспортеры и трофейную технику сирийских боевиков.

Торжественная встреча поезда на перроне

Торжественная встреча поезда на перроне

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Встречали поезд торжественно, как это умеют делать только в армии, — с выносом флага, оркестром и построением на перроне. В церемонии приняли участие командование Новосибирского гарнизона, представители правительства Новосибирской области и города, общественные деятели и простые военнослужащие.

Среди юнармейцев были и совсем юные

Среди юнармейцев были и совсем юные

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В общей шеренге особо выделялись одетые в красные футболки будущие юнармейцы — члены детско-юношеского движения, осознанного в 2016 году для более организованного патриотического воспитания молодежи. Здесь их должны были торжественно принять в члены этой организации.

Вид на агитационный поезд сверху

Вид на агитационный поезд сверху

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В поезде 17 тематических вагонов, в которых развернута выставка достижений новейшего вооружения современной российской армии. Самые крупные экспонаты занимают каждый целую платформу: танк Т-90, гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», бронемобиль «Тайфун-К».

Экспозиция, посвященная современному оружию

Экспозиция, посвященная современному оружию

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Есть вагон, посвященный повседневной жизни вооруженных сил. Есть вагон, рассказывающий о работе медиков. А также кинозал, комплекс интерактивных тренажеров и викторин. По всем выставочным экспозициям эшелона организованы экскурсии.

Зрители фотографируются на фоне трофейной техники

Зрители фотографируются на фоне трофейной техники

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Где армия, там и трофеи. Публике представили трофейную технику, захваченную российскими солдатами в Сирии. Это и американский военный внедорожник HMMWV (в России известен его гражданский «брат» Hummer), и сбитые дроны, с помощью которых враги, по всей видимости, пытались выведать передвижения российских войск.

Примерить форму российского солдата можно было хотя бы на фотографии

Примерить форму российского солдата можно было хотя бы на фотографии

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Чтобы наиболее влюбленным в военную форму молодым гражданам было недалеко ходить, здесь же, на вокзале, развернули пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Уехать в часть вместе с поездом, конечно, было нельзя, но узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться — сколько угодно...

Збигнев Бжезинский был известным критиком СССР, но вряд ли мог себе позволить говорить такие глупости публично

Збигнев Бжезинский был известным критиком СССР, но вряд ли мог себе позволить говорить такие глупости публично

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Не оставили посетителей без политико-воспитательной работы. Целый вагон был посвящен коварству западных стран, стремящихся подорвать в России политическую стабильность и нарушить территориальную целостность. На видном месте в вагоне красовалась хищная цитата Збигнева Бжезинского (американский политолог и государственный деятель). Авторство этой фразы неоднократно подвергалось сомнению (она встречается только на русском языке, в англоязычных источниках ее нет). Но какая разница, если она полезна для военно-патриотического воспитания молодежи?

Прием в члены Юнармии

Прием в члены Юнармии

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Самым волнующим моментом церемонии стало торжественное принятие в ряды Юнармии молодых людей и девушек, которые хотят в будущем послужить своей стране (по возможности с оружием в руках).

Гаубица 2С35 способна разнести небольшой дом на куски с расстояния <nobr class="_">80 километров</nobr>

Гаубица 2С35 способна разнести небольшой дом на куски с расстояния 80 километров

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Посмотреть на военную технику и узнать побольше о Российской армии собрались и простые новосибирцы. Они с интересом осматривали экспозицию поезда и восторженно фотографировались на фоне огромных боевых машин.

Духовенство не могло обойти стороной столь важное воспитательное мероприятие

Духовенство не могло обойти стороной столь важное воспитательное мероприятие

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Эта масштабная военно-патриотическая акция под названием «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

Для того чтобы проявить мужество и героизм, не обязательно отправляться на войну. В начале июня, например, свои навыки демонстрировали новосибирские спасатели.

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пропагандаРоссийская армия
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