Бегом в противогазе на 26-й этаж: в Новосибирске пожарных проверили на прочность

В Новосибирске прошли соревнования спасателей МЧС
Сегодня в Новосибирске прошли соревнования «Вертикальный вызов» для сотрудников МЧС. Задания были не для слабаков. Нужно было как можно быстрее подняться по вертикали на высоту
— Два года назад я присутствовал на данных соревнованиях как стажер, в этом году я решил по-настоящему испытать себя. Да, сложно, но какими бы ни были боевые задачи, мы всегда их выполняем. Сегодня я пообещал своей дочке, что принесу первое место, и я не должен был ее подвести! — рассказал победитель состязаний Антон Матасов.
В конце мая в Новосибирске прошел