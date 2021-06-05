Бегом в противогазе на 26-й этаж: в Новосибирске пожарных проверили на прочность

Сегодня в Новосибирске прошли соревнования «Вертикальный вызов» для сотрудников МЧС. Задания были не для слабаков. Нужно было как можно быстрее подняться по вертикали на высоту 80 метров и преодолеть 500 ступеней в полном обмундировании весом более 20 килограммов . На месте побывал корреспондент НГС Александр Ощепков.