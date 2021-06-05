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Бегом в противогазе на 26-й этаж: в Новосибирске пожарных проверили на прочность

Прошли соревнования среди спасателей МЧС

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Условия соревнований были максимально приближены к реальным

Условия соревнований были максимально приближены к реальным

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В Новосибирске прошли соревнования спасателей МЧС

Сегодня в Новосибирске прошли соревнования «Вертикальный вызов» для сотрудников МЧС. Задания были не для слабаков. Нужно было как можно быстрее подняться по вертикали на высоту 80 метров и преодолеть 500 ступеней в полном обмундировании весом более 20 килограммов. На месте побывал корреспондент НГС Александр Ощепков.

Восемь команд должны были проявить силу, выносливость и умение работать в условиях чрезвычайной ситуации. Все участники, а их <nobr class="_">больше 60</nobr>, входят в пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области и специального управления федеральной противопожарной службы <nobr class="_">№ 9</nobr>

Восемь команд должны были проявить силу, выносливость и умение работать в условиях чрезвычайной ситуации. Все участники, а их больше 60, входят в пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области и специального управления федеральной противопожарной службы № 9

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Площадка для состязаний была организована на территории ЖК «Ясный берег». Здесь спасатели соревновались в подъеме на скорость на <nobr class="_">26-й</nobr> этаж жилого дома

Площадка для состязаний была организована на территории ЖК «Ясный берег». Здесь спасатели соревновались в подъеме на скорость на 26-й этаж жилого дома

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На соревновании, как и при реальном пожаре, всё было серьезно. Проверяющие следили, чтобы маска герметично прилегала к лицу, боевая одежда и <nobr class="_">снаряжение —</nobr> в полном комплекте

На соревновании, как и при реальном пожаре, всё было серьезно. Проверяющие следили, чтобы маска герметично прилегала к лицу, боевая одежда и снаряжение — в полном комплекте

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В этот день все присутствующие могли не только наблюдать за ходом скоростного подъема участников соревнований на самый верхний этаж здания, но и посетить интерактивную площадку, подготовленную сотрудниками МЧС

В этот день все присутствующие могли не только наблюдать за ходом скоростного подъема участников соревнований на самый верхний этаж здания, но и посетить интерактивную площадку, подготовленную сотрудниками МЧС

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Гостям показывали ролики о правилах безопасности. А еще каждый желающий мог внимательно рассмотреть пожарную технику и оборудование

Гостям показывали ролики о правилах безопасности. А еще каждый желающий мог внимательно рассмотреть пожарную технику и оборудование

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Если вам приходилось подниматься по лестнице с пакетами продуктов на самый высокий этаж, то вы можете понять лишь малую долю нагрузки, которую испытывают спасатели МЧС России

Если вам приходилось подниматься по лестнице с пакетами продуктов на самый высокий этаж, то вы можете понять лишь малую долю нагрузки, которую испытывают спасатели МЧС России

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— Новосибирск — крупный мегаполис, на территории которого свыше <nobr class="_">130 зданий</nobr> высотой более <nobr class="_">80 метров</nobr>, поэтому данные состязания крайне необходимы для подразделений пожарной охраны. Это проверка физической подготовки, готовности работы в тяжелых <nobr class="_">условиях, —</nobr> сказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов

— Новосибирск — крупный мегаполис, на территории которого свыше 130 зданий высотой более 80 метров, поэтому данные состязания крайне необходимы для подразделений пожарной охраны. Это проверка физической подготовки, готовности работы в тяжелых условиях, — сказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов

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По итогам соревнований победителя определили по наименьшему времени выполнения упражнений. В личном зачете победу одержал пожарный отдельного поста пожарно-спасательной части (ПСЧ) <nobr class="_">№ 5</nobr> сержант внутренней службы Антон Матасов. Серебро получил старший пожарный ПСЧ <nobr class="_">№ 12</nobr> старший сержант внутренней службы Алексей Максимов. Бронза досталась заместителю начальника ПСЧ <nobr class="_">№ 74</nobr> лейтенанту внутренней службы Антону Акпаеву

По итогам соревнований победителя определили по наименьшему времени выполнения упражнений. В личном зачете победу одержал пожарный отдельного поста пожарно-спасательной части (ПСЧ) № 5 сержант внутренней службы Антон Матасов. Серебро получил старший пожарный ПСЧ № 12 старший сержант внутренней службы Алексей Максимов. Бронза досталась заместителю начальника ПСЧ № 74 лейтенанту внутренней службы Антону Акпаеву

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В общем зачете победила команда <nobr class="_">1-го</nobr> пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Участники <nobr class="_">3-го</nobr> пожарно-спасательного отряда взяли серебро, третье <nobr class="_">место —</nobr> у специализированной пожарно-спасательной части МЧС России

В общем зачете победила команда 1-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Участники 3-го пожарно-спасательного отряда взяли серебро, третье место — у специализированной пожарно-спасательной части МЧС России

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— Два года назад я присутствовал на данных соревнованиях как стажер, в этом году я решил по-настоящему испытать себя. Да, сложно, но какими бы ни были боевые задачи, мы всегда их выполняем. Сегодня я пообещал своей дочке, что принесу первое место, и я не должен был ее подвести! — рассказал победитель состязаний Антон Матасов.

В конце мая в Новосибирске прошел IV этап «Стрельба» всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки — 2021». Фотокорреспондент НГС побывал на месте и сделал фотографии участников, преодолевающих препятствия под палящим солнцем.

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МЧСпожарныесоревнования
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