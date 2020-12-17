Путин ответил на вопрос об обнулении своих президентских сроков

Владимир Путин сегодня во время пресс-конференции заявил, что пока не решил пойдет ли на выборы в 2024 году. Так он он ответил на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова о поправках, связанных с «обнулением» президентских сроков.



— В глазах многих людей это было жестоко по отношению к Конституции. Владимир Владимирович, я хочу спросить: оно того стоило? — спросил журналист.



— По поводу того что стоило делать или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Вы знаете, у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос нужно понимать пойдет что-то, то что мы делаем на благо страны или нет. Если не пойдет — то не стоило, если пойдет — то стоит делать. Я для себя еще не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны — это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа, а делать или не делать — посмотрю, — ответил Путин.

