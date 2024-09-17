«У меня стрессовая, потому что работать не люблю». Спросили новосибирцев, считают ли они свою работу нервной — ответы вас удивят

Большинству опрошенных новосибирцев понравилась идея депутатов Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











В Госдуме предложили давать дополнительные дни отпуска тем, чья профессиональная деятельность связана с повышенным уровнем стресса. Среди них — учителя, медики, пожарные и полицейские. Корреспонденты НГС прогулялись по улицам Новосибирска, пообщались с горожанами и выяснили, считают ли они свою работу нервной и как относятся к инициативе депутатов. Видеоопрос — в нашем материале.

Для кого-то работа — это ежедневный стресс, а кто-то «на релаксе» в любой ситуации Источник: Анастасия Медведева, Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Елена с супругом:

Молодая пара мыслит практически одинаково Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Пару мы застали у Оперного театра. Они фотографировались — у ребят в этот день была свадьба. Молодой человек, пожелавший не называть своего имени, на вопрос о том, нервная ли у него профессия, ответил положительно.

— Моя профессия связана с военными делами. Стресс больше касается нашей службы, но подробностей раскрывать не буду, — коротко сказал молодожен.

Парень также отметил, что поддерживает предложение законотворцев. По его мнению, именно учителя, врачи, пожарные и полицейские больше всего нуждаются в дополнительных днях отдыха.

Молодая невеста Елена с ним согласилась, но добавила, что в любой работе есть место для стресса.

— Все профессии сложные, так что для всех можно подольше отпуск сделать. Например, я работала химиком-технологом и лаборантом во многих структурах, для меня это тоже было стрессом. Работала с углем, проводила анализы, и это всё очень влияло на здоровье, — отметила девушка.

Студентка юрфака Любовь:

Любовь считает, что ее будущая профессия — не из легких Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Любовь еще студентка, учится на юридическом факультете. Но девушка уже говорит о том, что выбранная ею профессия — довольно стрессовая. Ответить на вопрос, справедливо ли добавлять дни отпуска, озвученным в Госдуме специалистам, она затруднилась.

— У каждого по-своему стрессовая работа, — заключила Любовь.

Курьер Иван:

Иван изменил мнение по поводу стрессовости своей профессии. Буквально за пару секунд Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











А вот курьер по имени Иван сначала признался, что вообще не испытывает стресса на работе, но изменил свои «показания», как только услышал про дополнительные дни отпуска.

— У меня очень стрессовая профессия, да, — пошутил молодой человек. — Я думаю, это достаточно справедливо — добавить отпуска людям перечисленных профессий. А другим нужно обходиться своими отпусками.

Безработный Артур и нутрициолог Полина:

Молодой человек не нервничает, так как нигде не работает. Спокойна и его спутница Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Артур и Полина говорят, что стресса не испытывают. Завидев камеру, они сами пожелали принять участие в опросе.

— Я не стрессую, потому что я не работаю. На счет предложения Госдумы — я считаю, это очень справедливо. Мне кажется, учителя вообще должны больше всех отдыхать, потому что они очень важную роль выполняют. Если эти люди будут уставшие, они будут плохо обучать детей. Это плохо все закончится. Насчёт врачей — тоже очень важно, и пожарных тоже. Не могу ничего про полицейских сказать. У меня такое отношение к ним, нейтральное, — объяснил Артур.

Молодой человек добавил, что в прошлом был баристой, но лишь в редкие моменты стрессовал на рабочем месте. Нутрициолог Полина его рассуждения поддержала.

Преподаватель вуза Михаил:

Михаил уверен: дополнительные дни отпуска нужны и людям других профессий Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Преподавателя в университете Михаила мы застали в парке с двумя маленькими дочками. Мужчина ответил, что его профессия и стрессовая, и нет одновременно, — все зависит от угла, под которым смотреть на ситуацию.

— Лично моё восприятие говорит о том, что это вызовы, в первую очередь. Для кого-то это могут быть и стрессы, но я вижу всегда точку роста, — отметил Михаил, и добавил, что поддерживает инициативу депутатов. — Было бы здорово, если бы депутаты расширили действие законопроекта и на другие профессии. В целом же понятие «стрессовая работа» даже с научной точки зрения — субъективная величина. Каждая профессия по-своему сложна, и в каждой есть преимущества, есть какие-то вызовы

Краевед, сотрудник музея истории Новосибирска Константин Голодяев:

Константин доволен своей профессией Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Нам удалось застать в Центральном парке и краеведа, сотрудника музея истории Новосибирска Константина Голодяева. Он как раз занимался там съемками фильма.

— У меня прекрасная профессия — я историк, я как раз тут кино снимаю. Насчет отпусков думаю, кому-то можно удлинить — у нас же «северным» людям удлинили отпуск. А может, просто платить надо больше. В общем, думаю, что кому-то можно, — считает Константин Голодяев. — У учителей хороший отпуск и так, у военных — тоже длиннее отпуска, чем у остальных. Поэтому я не знаю, стоит смотреть. Принцип справедливости никто не отменял.

Среди других стрессовых профессий известный горожанин назвал шахтеров и моряков.

— У нас все профессии стрессовые. Кроме моей, конечно, — улыбнулся сотрудник музея.

Разрабочик Иван:

Иван может себе позволить в будний день кормить белочек в парке. Чего и всем желаем Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Молодой человек признался, что его работа совершенно лишена стресса. Он в основном трудится из дома.

— Стресса нет. Вот я гуляю, белок кормлю. Если кого-то выбирать, кому нужно продлить отпуска, то озвученные четыре профессии должны быть обособлены — они очень важные. Особенно медики, пожарные и, в принципе, полицейские. Люди, от которых зависит наша безопасность и здоровье. Особенно медики — от них зависят жизни людей. А вообще, любая специальность может быть стрессовой, — заключил наш собеседник.

Фотограф-фрилансер из Горно-Алтайска Анна:

Анна любит свою работу, поэтому не считает ее стрессовой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Я не сказала бы, что моя профессия стрессовая, так как она мне нравится. На счет допотпусков учителям, врачам, пожарным и полицейским — считаю, что это справедливо. Это очень важные профессии. Они жизни спасают, — уверена девушка.

Дворник Виктор:

Дворник Виктор не любит трудиться Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Дворника Центрального парка Виктора мы застали за уборкой опавшей листвы. Мужчина к ситуации относится двояко.

— Считаю, у меня стрессовая, потому что работать не люблю. Я работаю дворником, и раньше работал дворником. Не стрессовая [работа], — ответил мужчина.

Оценить инициативу депутатов Виктор затруднился.

Студентки Вероника и Анастасия:

Вероника и Анастасия считают, что на людях их профессии лежит большая ответственность Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Девушки рассказали, что их будущая профессия связана с законодательством и системой госорганов, и это довольно нервная сфера.

— Это постоянный стресс, нервы, проблемы, очень много документации и работа не всегда с хорошими людьми, — считает Вероника.

Анастасия поддержала позицию своей подруги.

— Наша сфера деятельности достаточно сложная в том плане, что мы всегда должны принимать решения, от которых может зависеть судьба других людей. И если ты принимаешь неправильное решение, то это может сломать чью-то жизнь. И, возможно, тот человек, которому ты сломал жизнь, сломает ее потом тебе, когда выйдет на свободу, — считает Анастасия.

Она добавила, что сейчас практически во всех профессиях высокий уровень стресса.

— Везде контактируешь с людьми, если ты не патологоанатом, конечно. Думаю, что всем нужен отпуск. Если посмотреть, люди всегда ходят уставшие, а некоторые и без отпуска работают, — заключила студентка.

Большинство новосибирцев согласны с депутатами в том, что четыре предложенные специальности — самые стрессовые. При этом многие из них считают, что их работа тоже достаточно напряженная и нервная.