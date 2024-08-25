«За 10 миллионов женюсь»: в Госдуме предложили усложнить жизнь одиночкам — готовы ли новосибирцы вступить в брак ради льгот

Большинство новосибирцев не согласны вступать в брак ради дополнительной помощи от государства Источник: Юрий Орлов/ NGS.RU











Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной. Она призвала принимать решения по этому вопросу «на каждом шагу», чтобы люди охотнее вступали в брак. В качестве мер поддержки для семей Буцкая привела примеры с льготной ипотекой и бесплатным обучением в вузах. Корреспонденты НГС прогулялись по улицам города, пообщались с местными жителями и гостями города и выяснили, как они относятся к такой инициативе.

Многие сибирячки согласны выйти замуж только по любви Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU

За трехкомнатную квартиру и хорошую работу

Сразу четверо мужчин оценили инициативу депутата и отметили, что молодежь на создание семьи нужно мотивировать финансово. Двое из них оказались женаты.

Электрик Антон, женат:

Эеклтрик Антон (справа) поддержал предложение депутата Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Электрик Первомайского сквера Антон уверен, что помимо мотивации молодых пар на брак льготной ипотекой и бесплатной учебой нужны и другие инициативы.

— Помощь финансовая — немаловажная часть для людей. Женился бы я или нет с перспективой таких льгот, сказать не могу — я очень давно женат. Но помимо этих мер можно ввести налог для холостяков — как раньше, в СССР штрафовали холостяков. Может быть тогда что-то изменилось бы. Но вряд ли. Все равно человек сам выбирает, как он хочет жить, — рассуждает мужчина.

Дмитрий, женат:

Отец двоих детей Дмитрий считает, что пары нужно мотивировать на брак Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











Понравилась идея депутата и отцу двоих детей из Ижевска Дмитрию. Мужчину с семьей мы застали в Первомайском сквере на фотосессии.

— Такая инициатива мотивировала бы людей создавать новые ячейки в обществе и развивать их. Тем самым люди становятся лучше, — заключил Дмитрий, который не назвал свою сферу деятельности.

Артем, помощник машиниста, холост:

Артему жаль денег на обучение Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











Пришлось по вкусу предложение и молодому помощнику машиниста Артему. Парень признался: ему жалко платить деньги за обучение, да и квартира бы не помешала.

— Как-то не очень хочется платить за обучение. Я бы соблазнился жениться, если бы сразу после обучения работу хорошую предоставили с хорошей зарплатой. Ну, и трехкомнатную квартиру, — мечтательно отметил Артем.

Андрей, студент и музыкант, холост:

Андрей женился бы за 10 миллионов долларов Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











А вот студент и по совместительству музыкант-самоучка Андрей женился бы, если бы получил от государства кругленькую сумму денег.

— Наверное, это хорошо, если одиночкам будет жить плохо, а семейным людям — хорошо. Мне 18, пока жениться рановато как-то. Денежек на свадьбу нет. Но за 10 миллионов долларов женился бы, — признался парень.

Корреспондент НГС Настасья Медведева, в разводе:

Настасья Медведева вышла бы замуж ради поездок на море Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











К слову, корреспондент НГС Настасья Медведева тоже бы согласилась выйти замуж ради дотаций. Если бы государство полностью оплачивало ей поездки на моря три или четыре раза в год.

— С удовольствием бы вышла замуж на таких условиях, — смеется она.

«Только по любви»

Ксения и Олеся, модельный агент и директор модельного агентства, социальный статус неизвестен:

А вот сибирячки оказались вопреки расхожему мнению менее меркантильными. Ни одна из опрошенных представительниц прекрасного пола не поддержала инициативу Буцкой.

Дарья (справа) и Олеся (слева) не оценили предложение депутата Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











— Мне кажется, для всех должно быть равноправие. И никакие подобные инициативы меня бы не замотивировали скорее выйти за муж, — уверена директор модельной школы Олеся.

Ее полностью поддержала подруга, модельный агент и стилист Дарья.

— Лучше для одиночек тоже оставить хорошие варианты (льготной ипотеки и бесплатного обучения. — Прим. ред.), — заключила Дарья.

Ксения, фитнес-тренер, замужем:

Ксения вышла замуж по любви Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











Не вышла бы замуж из-за «плюшек» от государства и фитнес-тренер Ксения. Девушка отметила, что ей подобные инициативы кажутся странными.

— Странная, наверное, для меня мотивация ради бесплатного обучения в вузе замуж выйти. Замуж нужно выходить только по любви. Стимулировать людей на создание семьи хорошо, но как-то, наверное, по-другому это нужно делать. Я замуж по любви выходила, — отметила сибирячка.

Нелли и Татьяна, дизайнер и госслужащая, социальный статус неизвестен:

Нелли (слева) и Ксения (справа) назвали инициативу глупостью Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











Не согласны с такой мотивацией подруги Нелли и Татьяна.

— Я считаю, это вообще вещи несопоставимые. Все-таки отношения ты создаешь, когда какие-то чувства с противоположным полом есть. Причем тут ипотека и все остальное? В войну рожали люди, когда вообще была разруха и голод. Поэтому нет, меня бы это точно не сподвигло вступать в брак, — рассудила госслужащая Татьяна. — Помощь молодым семьям — это совершенно другое. А то, что тебе ставят какие-то условия и дают «плюшки» за то, что ты пошла строить отношения — я бы на такое не пошла.

Женщина добавила, что поддержка молодых семей, чтобы они хотели рожать детей, в государстве быть должна, как и льготы, но делать это нужно иными способами. С ней полностью согласна подруга, дизайнер Нелли.

— Какая разница: человек в браке, не в браке, в отношениях, не в отношениях. Мы все люди, мы все равны в любом случае. Это совершенно никакой роли не играет, поэтому считаю это глупым даже. Создавать какой-то дисбаланс и превозносить каких-то людей только из-за того, что они в браке — это глупость совершенная. Это не смотивирует людей. А возможно, даже ухудшит ситуацию в стране. Поэтому глупость, глупость и еще раз глупость, — уверена собеседница.

Светлана, заводчик собак, не замужем:

Светлана согласилась бы выйти замуж и без поддержки от государства Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











А вот заводчица собак Светлана вышла бы замуж и без дополнительной стимуляции от государства. При этом женщина уверена: одинокие и семейные люди должны быть равны в своих правах.

— Я и так не против вступить в брак и создать семью, если честно. У женщин, по-моему, это априори есть. Но вопрос в том, что человек сам выбирает, когда ему это делать. И подталкивать его к этому смысла нет. Выделять семейных однозначно нечестно, — отметила собеседница.

Марина, айти-специалист, не замужем:

Марину сложно заманить под венец Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











Не согласилась бы ни за какие финансовые перспективы на брак и айти-специалист Марина. У девушки, судя по всему, неплохая зарплата и «айтишная» ипотека под 6 %.

— Мне в принципе без разницы какие-либо финансовые мотивации. Мне кажется, льготная ипотека справедлива, если у человека есть ребенок. А замуж я бы вышла за определенного человека. По любви. И это не от государства зависит, — объяснила свою позицию Марина.

Дин, продюсер, социальный статус неизвестен:

Дин предпочитает обеспечивать себя сам Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











С дамами согласен и продюсер Дин. Мужчину бы не соблазнили подобные льготы от государства.

— Как-то я сам могу себя обеспечить и сделать себе условия. А платить за обучение и жилье люди одинокие и семейные должны поровну, — заключил мужчина.

Константин, студент, не женат:

Константин считает, что делать обучение бесплатным для семейных людей — несправедливо Источник: Антон Дигаев/ NGS.RU











Студент Константин — тоже против таких дотаций от государства. Парень отмечает, что нередко сталкивается с неравными возможностями и сейчас.

— Мне кажется, все должны быть равны. Я недавно поступил в вуз и столкнулся со многими несправедливостями: для кого-то приоритет больше, для кого-то — меньше. Но я поступал на общих основаниях, и не поступил в вуз, в который хотел — вытеснили те, кто поступал по квотам. И я не считаю олимпиадников — они заслужили умом, — поделился наболевшим молодой человек.

Разделение на холостых и женатых парень считает несправедливостью.

— Может быть, такая инициатива допустима как дополнение приятное. А так больше по сердцу, по желанию души должно быть, — уверен Константин.

Ранее НГС писал о том, что в Госдуме предложили давать по 15 тысяч на подготовку детей к школе. НГС выяснил, сколько сейчас тратят новосибирцы денег, чтобы подготовить детей к новому учебному году.