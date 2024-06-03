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Работа подробности В мэрию Новосибирска ищут нового руководителя — сколько ему будут платить и что он должен возглавить

В мэрию Новосибирска ищут нового руководителя — сколько ему будут платить и что он должен возглавить

Отмечается, что соискатель должен иметь лидерские качества

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В мэрии заявили, что людей ищут для резерва

В мэрии Новосибирска ищут нового руководителя департамента. Ему готовы платить от 160 до 170 тысяч рублей ежемесячно. Объявление появилось на сайте hh.ru. Вакансию прокомментировали в городской администрации.

Соцпакет и устройство по ТК

— Требуется руководитель. Зарплата от 160 до 170 тысяч рублей на руки. Полная занятость, полный день, — указано в вакансии.

Соискателю обещают пятидневную рабочую неделю, командировки, соцпакет, официальное трудоустройство по ТК РФ. Вакансия появилась на сайте 29 мая, на момент подготовки материала ею заинтересовались 18 человек. Вскоре объявление ушло в архив.

Он должен будет управлять структурным подразделением, заниматься различными проектами, аналитикой, бюджетом. Начальнику предстоит работать с госзакупками, образованием подчиненных, принимать граждан, взаимодействовать с властью на разных уровнях.

От соискателя требуют высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры. Он должен обладать знаниями в одной из сфер: «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сервис и техническая эксплуатация транспортных технологических машин и оборудования», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Военное и административное управление».

Требуемый опыт работы на прошлом месте — не меньше 4 лет.

В коллективе больше 70 человек

Руководителю предстоит управлять коллективом, где больше 70 человек, поэтому от соискателя требуются высокие коммуникативные и организаторские навыки, навыки ведения деловых переговоров, владение приемами выстраивания межличностных отношений, публичных выступлений, разрешения конфликтов.

Начальнику, кроме того, предстоит планировать и координировать работу, принимать управленческие решения, контролировать процессы и быть лидером.

Начальник должен будет уметь работать с большим объемом информации, быть готовым работать в режиме многозадачности, знать законы РФ и нормативные акты.

«Универсальное объявление»

НГС спросил у мэрии, начальника какого департамента ищут и как будут выбирать кандидата.

— Это обычное универсальное объявление для формирования резерва. Не под конкретную вакансию, — ответили в мэрии.

При этом источник НГС, знакомый с ситуацией, отметил, что, вероятнее всего в мэрии ищут руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

— Именно там в штате больше 70 человек, — отметил собеседник НГС.

В конце мая временно исполняющим обязанности руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска назначили Владимира Кондаурова, который занимал должность начальника управления пассажирских перевозок.

Ранее врио дептранса была Олеся Богомазова. В мае 2024 её задержали, а затем арестовали по подозрению в получении взятки. До этого начальником был Константин Васильев, но в конце марта его задержали, он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев быстро меняет свою команду. Пик увольнений и назначений пришелся на май. Сейчас известно об одиннадцати чиновниках, которые ушли или уходят из городской администрации вслед за Анатолием Локтем.

В марте ушел вице-мэр Артем Скатов. Затем, в апреле, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев.
В мае — начальник управления по организационному обеспечению деятельности мэра Анна Миронова и начальник департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев. Об уходе на пенсию заявил и глава Центрального округа Сергей Канунников.

Уволил Кудрявцев и заместителя мэра Геннадия Захарова. Уволился начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский, вице-мэр Анна Терешкова, начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн, начальница правового департамента Маргарита Маслова, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. Его, к слову, 3 июня задержали силовики. На вакантные места уже успели прийти некоторые специалисты из правительства Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что мэрия Новосибирска грозится судом владельцам здания в виде шара. Администрация считает, что объект построили незаконно.

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