В мэрию Новосибирска ищут нового руководителя — сколько ему будут платить и что он должен возглавить

В мэрии заявили, что людей ищут для резерва Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В мэрии Новосибирска ищут нового руководителя департамента. Ему готовы платить от 160 до 170 тысяч рублей ежемесячно. Объявление появилось на сайте hh.ru. Вакансию прокомментировали в городской администрации.



Соцпакет и устройство по ТК

— Требуется руководитель. Зарплата от 160 до 170 тысяч рублей на руки. Полная занятость, полный день, — указано в вакансии.



Соискателю обещают пятидневную рабочую неделю, командировки, соцпакет, официальное трудоустройство по ТК РФ. Вакансия появилась на сайте 29 мая, на момент подготовки материала ею заинтересовались 18 человек. Вскоре объявление ушло в архив.

Он должен будет управлять структурным подразделением, заниматься различными проектами, аналитикой, бюджетом. Начальнику предстоит работать с госзакупками, образованием подчиненных, принимать граждан, взаимодействовать с властью на разных уровнях.

От соискателя требуют высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры. Он должен обладать знаниями в одной из сфер: «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сервис и техническая эксплуатация транспортных технологических машин и оборудования», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Военное и административное управление».

Требуемый опыт работы на прошлом месте — не меньше 4 лет.



В коллективе больше 70 человек

Руководителю предстоит управлять коллективом, где больше 70 человек, поэтому от соискателя требуются высокие коммуникативные и организаторские навыки, навыки ведения деловых переговоров, владение приемами выстраивания межличностных отношений, публичных выступлений, разрешения конфликтов.



Начальнику, кроме того, предстоит планировать и координировать работу, принимать управленческие решения, контролировать процессы и быть лидером.



Начальник должен будет уметь работать с большим объемом информации, быть готовым работать в режиме многозадачности, знать законы РФ и нормативные акты.

«Универсальное объявление»

НГС спросил у мэрии, начальника какого департамента ищут и как будут выбирать кандидата.



— Это обычное универсальное объявление для формирования резерва. Не под конкретную вакансию, — ответили в мэрии.



При этом источник НГС, знакомый с ситуацией, отметил, что, вероятнее всего в мэрии ищут руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.



— Именно там в штате больше 70 человек, — отметил собеседник НГС.

В конце мая временно исполняющим обязанности руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска назначили Владимира Кондаурова, который занимал должность начальника управления пассажирских перевозок.

Ранее врио дептранса была Олеся Богомазова. В мае 2024 её задержали, а затем арестовали по подозрению в получении взятки. До этого начальником был Константин Васильев, но в конце марта его задержали, он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.