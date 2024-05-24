Начальство поплатится: Минтруд просит ввести компенсацию за работу в выходные — кому дадут деньги

По закону за работу в выходной должны платить в двойном размере Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Работодателей обяжут оплачивать сотруднику отгулы, если он ими не воспользовался. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс на днях одобрила трудовая комиссия, сообщают «Известия». Документ пока не публиковался, но предполагается, что изменения вступят в силу уже в марте 2025 года. Разбираемся, что именно изменится и кто сможет получить компенсацию.



За что дают отгулы?

В Трудовом кодексе понятия «отгул» нет, но, как правило, так называют дополнительный выходной. Право на такие выходные есть у доноров крови, родителей детей-инвалидов и работающих в регионах Крайнего Севера родителей детей до 16 лет. Все остальные могут взять выходной только «за свой счет» и по согласованию с руководством.



Но еще отгул можно заработать. Если человек работает сверхурочно или выходит на работу в свой законный выходной, то ему по закону полагается компенсация: либо двойная оплата, либо дополнительный выходной. Согласно Трудовому кодексу, компенсацию сотрудник выбирает сам.



Что хотят поменять?

Изменения, которые предлагают внести в Трудовой кодекс, будут касаться только «заработанных» отгулов — то есть тех, которые сотрудник получил, отказавшись от двойной оплаты труда в выходной. Однако если человек уже отказался от двойной оплаты, а в отгул так и не сходил, то компенсировать ему это не обязаны — даже при увольнении. Именно это и предлагают изменить — обязать работодателей компенсировать при увольнении не только неотгулянный отпуск, но и такие вот заработанные выходные.



Еще одно изменение, которое, по данным «Известий», предлагает Минтруд, — ввести срок, в течение которого работник может использовать свой отгул, сейчас это никак не регламентировано. Предлагается установить такой же порядок, как у доноров — они могут использовать свой дополнительный выходной в течение года. Можно взять выходной в любой день или присоединить его к отпуску.



Как сейчас получить компенсацию?

По закону работник сам определяет, какую компенсацию он хочет получить за работу в выходной день — отгул или двойную оплату. Согласно Трудовому кодексу, отказать в этом выборе работодатель не имеет права, хотя на практике бывает и такое.



Если вас вызывают на работу в выходной, о компенсации лучше договариваться сразу. По закону к работе в выходные и праздники могут привлекать сотрудников только с их письменного согласия, так что в этот же момент можете указать, что именно хотите — оплату по двойному тарифу или дополнительный выходной.



— Если вы сначала попросили отгул, а потом передумали и решили, что хотите получить двойную оплату, то с этим могут возникнуть сложности, — говорит юрист юридической компании «Инкана» Артем Страшнов. — Законом это не запрещено, это вообще не урегулировано. Но вопрос в том, что выплата за работу в выходной осуществляется в определенном месяце. Например, человек работал 9 мая, этот день пойдет в расчет зарплаты за май. Если же требовать оплату спустя несколько месяцев, у бухгалтерии возникнут вопросы с тем, как проводить эту оплату.

Компенсация за накопившиеся отгулы при увольнении сейчас не предусмотрена. Юрист говорит, что можно попробовать сделать это через суд, но судебная практика на сегодняшний день противоречивая: в каких-то случаях компенсировали, в других — отказывали.



Если вы знаете, что руководство может пообещать отгул за работу в выходные, но потом его долго не согласовывать, то лучше обговаривать дату отгула сразу, когда вас просят выйти не в свою смену. По словам юриста, если написать заявление на предоставление отгула взамен отработанного выходного и указать в нем конкретную дату отгула, то отказать вам уже не смогут.



А вот вы, кстати, можете отказаться от работы в выходные — законом такая возможность предусмотрена. Если же работать в законный выходной вас заставляют против воли, то вы имеете право обратиться в трудовую инспекцию. Есть экстраординарные случаи, когда отказаться от работы в выходной нельзя по закону: например, если вас вызывают для устранения какой-то аварии. Но и тут есть исключения. Например, нельзя привлекать к работе в выходные дни беременных сотрудниц.