Рвануть в Питер на завод: новосибирцев сманивают работать в другие регионы и даже страны — кому и за что готовы платить

Работодатели Новосибирска традиционно жалуются на дефицит кадров. Но на кадры эти претендуют не только они — компании из других регионов тоже не прочь поискать здесь специалистов. Количество вакансий от иногородних предприятий в прошлом году выросло на 65% и ситуация вряд ли изменится. Почему Новосибирск стал «кузницей кадров» для работодателей, у которых нет здесь подразделений, разбирался обозреватель НГС.
Питер манит
В троллейбусе на стекло приклеено большое объявление, призывающее «начать жить и работать в Санкт-Петербурге». Предложение исходит от машиностроительного завода «Арсенал», который выпускает самое разное оборудование: от космических аппаратов до артиллерийских комплексов для флота.
На картинке изображена стилизованная карта центра Петербурга, по которой идёт счастливая семья — родители в рабочих спецовках с чемоданами на колёсиках, дочка — на шее у папы. Зарплаты в рекламе не указаны, но принятым на работу токарям, фрезеровщикам и т.д. (в списке шесть специальностей) обещают доплачивать по 20 тысяч рублей на аренду жилья.
На сайте самого предприятия токарю-расточнику и фрезеровщику обещают «от 100 000 ₽ на руки при качественном выполнении работ», слесарю по сборке металлоконструкций — от 70 тысяч рублей. В прочих вакансиях размеры зарплаты примерно такие же или пониже.
Нельзя сказать, что это очень большие зарплаты для такой специальности сейчас. Новосибирские работодатели предлагают в среднем немногим меньше. Завод RODEN в сервисе «Зарплата.Ру» обещает токарям и фрезеровщикам те же «от 100 тысяч рублей». Правда, в вакансии не указано, что это сумма, получаемая «на руки», то есть после вычета 13% НДФЛ. Одним словом, вряд ли кто-то готов переехать в Питер ради одного только повышения доходов. Но тех, кого в принципе влечёт этот город, предложение «Арсенала» вполне может заинтересовать.
Скребут по регионам
Наружная реклама вроде той, что разместил завод «Арсенал», появляется в Новосибирске не впервые. В прошлом году таким же образом, через билборды и объявления в салонах обшественного транспорта, сотрудников искали сразу несколько крупных промышленных предприятий из европейской части России. Речь шла тоже о рабочих специальностях.
Количество вакансий с релокацией (то есть не вахтовая работа, на которую можно выезжать, не меняя постоянного места жительства) в сервисах поиска вакансий на общем фоне совсем невелико. На HeadHunter среди 1,4 тысячи вакансий, доступных пользователю, который ищет работу в Новосибирской области, их всего 0,5%. Хотя в 2023 году их количество выросло на 65%.
География компаний, которые ищут специалистов в Новосибирске, чтобы вывезти их к себе, довольно широка. Есть тут и другие регионы Сибири (Красноярск, Омск, Барнул и т.д.), и Дальний Восток, и, конечно, столицы — Москва и Санкт-Петербург.
Составить какой-то определённый портрет работодателя, ищущего сотрудников в другом городе, сложно. Часто это IT-компании, которые в последнее время испытывают особенно острый дефицит специалистов и готовы приложить усилия, чтобы привлечь ценные кадры. Но среди вакансий можно найти позиции по самому широкому кругу специальностей.
Например, в Саянск (Красноярский край) ищут врача кардиолога, обещая ему «до 129 тысяч рублей». В Торжке (старый город в Тверской области) готовы платить от 140 тысяч рублей инженеру строительного контроля, а новосибирцы с опытом работы в общепите могут релоцироваться в Крым, где нужен старший повар на «круглогодичный курорт premium-класса». Не всегда соискатели пытаются просто предложить более высокую зарплату — там, где это возможно, они пытаются «продать» новое место для жизни в принципе. И довольно часто готовы предложить помощь при переезде.
Зачем они это делают
Причина, по которой предприятия вынуждены переманивать специалистов из других регионов, — это резко увеличившиеся масштабы деятельности, которые просто не дают времени вырастить кадры на месте. Это может быть связанно и с частными случаями успеха каких-то компаний, и с выросшим объемом заказов, связанных с произволдством воооружений, специального оборудования и т.д. Если рабочие руки нужны прямо сейчас, то искать их приходится где угодно. В конце концов, дополнительные расходы на помощь в переезде и съём жилья не выглядят такими уж значительными расходами, если речь идёт о выполнении миллиардных контрактов или возможности серьезно расширить бизнес. В охоту за специалистами готовы включиться даже бюджетные организации, если уровень финансирования позволяет предложить условия лучше, чем они есть сейчас в других регионах.
Новосибирск в этом смысле выглядит вполне разумным выбором для поиска специалистов. Здесь много молодежи, много предприятий разного профиля и масштабов, а значит достаточно много и самых разных специалистов. При этом уровень доходов в целом сравнительно невелик, что даёт преимущество работодателям с чуть более щедрыми карьерными предложениями.
Не только Россия
Опрос, проведенный службой исследований HeadHunter в 2023 году, показал, что больше половины новосибирцев (69%) теоретически готовы работать за границей. Из них 9% активно ищут такую возможность, 26% готовы к переезду, но пока не проявляют активности для поиска вариантов, 34% — готовы к переезду, если это будет абсолютно необходимо, рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.
Среди тех, кто активно ищет возможность для переезда, больше всего сотрудников из сфер IT, искусства и развлечений, а также розничной торговли. Меньше всего интерес к переезду за границу проявляют работники из сферы медицины и фармацевтики, а также науки и образования.
Например, крупный строительный холдинг ищет сейчас главного юриста сопровождения субконтрактов для работы в Египте. Вакансии поступают также для работы в Узбекистане, Армении, Казахстане и Белоруссии, говорит Эсауленко. Хотя это уже более редкая ситуация — постоянно такие позиции в базе не присутствуют.
Задуматься о необходимости работы за границей соискателей, по словам предствителя HeadHunter, побуждают чаще всего лучшие предложения по заработной плате (50%), привлекательные предложения по работе (47%) и возможность получить опыт работы и расширить свой кругозор (по 36%). При этом, как следует из опроса, экономическая неопределенность в стране попала в число менее важных факторов, которые могут заставить задуматься о работе за границей — ее указали только 26% респондентов.
Свои способы сокращения дефицита рабочих рук есть и в Новосибирске. В конце декабря прошлого года в правительстве Новосибирской области озвучили идею, для работы в строительной отрасли привлечь сотрудников из Северной Кореи.