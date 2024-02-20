Рвануть в Питер на завод: новосибирцев сманивают работать в другие регионы и даже страны — кому и за что готовы платить

На картинке изображена стилизованная карта центра Петербурга, по которой идёт счастливая семья — родители в рабочих спецовках с чемоданами на колёсиках, дочка — на шее у папы. Зарплаты в рекламе не указаны, но принятым на работу токарям, фрезеровщикам и т.д. (в списке шесть специальностей) обещают доплачивать по 20 тысяч рублей на аренду жилья.



На сайте самого предприятия токарю-расточнику и фрезеровщику обещают «от 100 000 ₽ на руки при качественном выполнении работ», слесарю по сборке металлоконструкций — от 70 тысяч рублей. В прочих вакансиях размеры зарплаты примерно такие же или пониже.

