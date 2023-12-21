Больше 2 тысяч человек: в Новосибирскую область хотят привлечь строителей из Северной Кореи

В 2023 году областное министерство отметило рекордный объем жилищного строительства в регионе. Было введено 2,6 миллиона квадратных метров жилья при изначальном плане чуть больше 2 миллионов квадратов. Примерно такой же план на следующий, 2024 год: 2 миллиона 148 тысяч квадратных метров. Новосибирская область занимает 10-е место по объемам ввода жилья среди субъектов России.