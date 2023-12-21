Больше 2 тысяч человек: в Новосибирскую область хотят привлечь строителей из Северной Кореи

В Новосибирскую область для работы в строительной отрасли хотят привлечь сотрудников из Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова. Причиной такого решения стал кадровый голод — не хватает порядка
— Сейчас Минстрой РФ активно прорабатывает привлечение студентов и специалистов из Северной Кореи. Приходится это делать — не справляемся, объем очень серьезный. Заявка есть, порядка
Дефицит кадров, по данным министра, в Новосибирской области составляет около
В 2023 году областное министерство отметило рекордный объем жилищного строительства в регионе. Было введено
В Новосибирской области в два раза вырос спрос на вахтовиков. Корреспондент NGS.RU попыталась разобраться в причинах дефицита рабочих, поговорила с экспертами, работодателем, самими вахтовиками и изучила вакансии.