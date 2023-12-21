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СрочноВ НСО хотят привлечь строителей из Северной Кореи
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Больше 2 тысяч человек: в Новосибирскую область хотят привлечь строителей из Северной Кореи

Таким способом предлагается решить вопрос с кадровым голодом

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Специалистов ищут в строительную сферу

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В Новосибирскую область для работы в строительной отрасли хотят привлечь сотрудников из Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова. Причиной такого решения стал кадровый голод — не хватает порядка 4,5–5 тысяч человек.

— Сейчас Минстрой РФ активно прорабатывает привлечение студентов и специалистов из Северной Кореи. Приходится это делать — не справляемся, объем очень серьезный. Заявка есть, порядка 2 тысяч человек мы попросили из Северной Кореи привезти на нашу территорию, — сказал министр.

Дефицит кадров, по данным министра, в Новосибирской области составляет около 4–5 тысяч человек (13% от общего числа занятых). Больше всего не хватает специалистов рабочих профессий.

В 2023 году областное министерство отметило рекордный объем жилищного строительства в регионе. Было введено 2,6 миллиона квадратных метров жилья при изначальном плане чуть больше 2 миллионов квадратов. Примерно такой же план на следующий, 2024 год: 2 миллиона 148 тысяч квадратных метров. Новосибирская область занимает 10-е место по объемам ввода жилья среди субъектов России.

В Новосибирской области в два раза вырос спрос на вахтовиков. Корреспондент NGS.RU попыталась разобраться в причинах дефицита рабочих, поговорила с экспертами, работодателем, самими вахтовиками и изучила вакансии.

РаботаСеверная КореяНовосибирская областьСтроители
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