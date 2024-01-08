Как вернуться к работе и не быть уволенным после долгих январских выходных — советы экспертов

Массовые проблемы с мотивацией у работников после новогодних праздников — реальность, подтвержденная фактами, рассказала NGS42.RU PR-менеджер федерального сервиса по поиску работы и персонала Зарплаты.ру Ксения Николаева. В январе 2023 года компания проводила опрос на эту тему, и оказалось, что 37% респондентов испытывают дискомфорт (вплоть до депрессии) при мыслях о возвращении к труду после январских выходных, а 14% и вовсе признались, что мучаются от сильного нежелания возобновлять работу.

— Главная причина, по которой так тяжело прийти в себя после долгого отдыха, кроется в физическом состоянии, на которое влияют переедание, гиподинамия и нарушение режима сна: 66% опрошенных сбивают режим сна более чем на два часа, а 21% — более чем на четыре. Абсолютное большинство — 85% — за праздники нарушают режим питания и проводят эти дни лежа на диване. Гуляют и занимаются спортом немногие: 14% и 7% соответственно, — рассказала Николаева.