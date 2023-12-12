Холод — это повод? Когда из-за морозов можно не ходить на работу

Во многих регионах России уже несколько дней держатся аномальные морозы, а ведь это только самое начало зимы — то ли еще будет. Идти в такую погоду на учебу и работу часто не хочется, а в некоторых случаях и не получается: автомобили не заводятся, в работе общественного транспорта тоже случаются сбои из-за морозов. Может ли погода в такие дни стать уважительной причиной для того, чтобы не прийти или хотя бы опоздать? Мы изучили документы и поговорили с юристом, чтобы разобраться.
— Ни трудовой кодекс, ни какие-либо нормативы не разрешают у нас взрослым людям не выйти на работу из-за холодов, — говорит юрист компании «Инкана» Наталья Поторочина. — Тем не менее у работодателя есть обязанность обеспечить все надлежащие условия труда, в том числе и связанные с температурой — как в помещении, так и на улице.
Если холодно в офисе
Температура на рабочем месте в помещении регламентируется СанПиНом, при этом она зависит от характера работ: чем меньше энерготраты у работников — тем теплее должно быть в помещении. Так, если работа сидячая — температура воздуха в помещении зимой должна быть не ниже 20 градусов, а если она связана с постоянным перетаскиванием тяжестей — не ниже 13 градусов.
— Сотрудники вправе требовать, чтобы работодатель обеспечивал микроклимат на рабочем месте, — говорит юрист. — Если температура снижается, то нам должны либо сокращать рабочий день, либо повышать температуру в помещении. Если у вас на рабочем месте температура ниже нормы, для начала можно обратиться к работодателю и поговорить — может быть, он даже не знает, что у вас холодно. Если разговором вопрос не решается — можно написать письменную претензию, можно даже коллективную. Если на этом этапе вопрос тоже не решается — можно пожаловаться и в прокуратуру, и в государственную инспекцию труда. Это станет поводом для проверки деятельности работодателя, его могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать.
Теоретически работодатель может сократить рабочий день, если не может прогреть офис — по аналогии с сокращением рабочего дня из-за жары летом. Но если никакими внутренними документами это не предусмотрено, то делать этого он не обязан. По крайней мере Трудовой кодекс на этот счет ничего не говорит.
Если холодно на улице
Если рабочее место у человека не в помещении, а на улице, то работодатель, конечно, не может повлиять на климат на рабочем месте. Но в таком случае он должен предоставить работникам возможность периодически отогреваться — это предусмотрено Трудовым кодексом.
— Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время, — говорится в статье 109 ТК РФ. — Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.
Спокойно отдыхать дома во время морозов могут только школьники. При этом ученики-то могут оставаться дома, а учителя должны явиться на работу в любую погоду — даже если до школы дойдет только один ученик, для него обязаны провести уроки.
В каждом регионе устанавливаются собственные температурные нормы, которые определяют, когда школьники могут оставаться дома и это не будет считаться прогулом. В Москве, например, начальные классы могут не ходить в школу при температуре -25, в Тюменской области — при -30, а в Якутии — только при -45.
Что делать родителям, чьи школьники остаются дома из-за морозов, — неясно. Никакие законы не предусматривают на этот случай выходной.
— Работодатель может давить на то, что эти нормы по детям — они не запретительны. То есть ребенка не запрещено выпускать из дома — он может прийти в школу даже в эту погоду, его всё равно будут обучать, — говорит Наталья Поторочина.
Так что единственное, что можно сделать, — договориться с начальством. Ну или с кем-то, кто будет сидеть с ребенком, пока вы на работе.
Можно ли опоздать из-за погоды
Хотя холода уже практически отступают — по крайней мере именно это нам обещают синоптики — на смену аномальным морозам во многие регионы придут не менее аномальные снегопады. Которые тоже регулярно приводят к пробкам и авариям на дорогах, и как следствие — опозданиям на работу.
— Законы, опять же, не считают официально непогоду основанием для законного опоздания или прогула. Однако если человек со своей стороны докажет, что сделал всё, чтобы прийти вовремя, но опоздал не по своей вине, — наказывать его нельзя, — считает юрист.
Работодатель может потребовать от вас письменную объяснительную, вы, как работник, можете отказаться. Но юристы советуют не отказываться, а писать, причем максимально подробно — когда вышли, какой автобус ждали и как долго.
— Можно обратиться в транспортную компанию, попросить справку о том, что вот такой-то автобус действительно попал в пробку, сломался вот в такой-то период, — советует юрист. — То есть у вас на руках уже будет не просто ваше объяснение, но и письменные доказательства. Можно использовать с этой же целью новостные сообщения из местных СМИ. Но даже если у вас на руках только ваше письменное объяснение, это тоже не значит, что вот вы сразу не сможете отстоять свою позицию, потому что будут учитываться все обстоятельства.
Даже если работодатель счел, что погода, пробки и непришедший автобус — не повод для опоздания, и каким-то образом вас наказал, то вы можете оспорить его решение в суде. Такие прецеденты бывали — несколько лет назад Верховный суд признал незаконным увольнение москвички, которая не смогла приехать на работу, поскольку ее машина застряла в сугробе. Суд обязал работодателя восстановить женщину и выплатить ей компенсацию морального вреда и зарплату за период вынужденного простоя.
С опоздавшим автобусом, кстати, тоже можно судиться. Не с автобусом, конечно, — с транспортной компанией. Ранее мы рассказывали историю мужчины, который отсудил у перевозчиков компенсацию морального вреда, поскольку по их вине чуть не опоздал на поезд и нервничал.