Холод — это повод? Когда из-за морозов можно не ходить на работу

— Ни трудовой кодекс, ни какие-либо нормативы не разрешают у нас взрослым людям не выйти на работу из-за холодов, — говорит юрист компании «Инкана» Наталья Поторочина. — Тем не менее у работодателя есть обязанность обеспечить все надлежащие условия труда, в том числе и связанные с температурой — как в помещении, так и на улице.



Если холодно в офисе

Температура на рабочем месте в помещении регламентируется СанПиНом, при этом она зависит от характера работ: чем меньше энерготраты у работников — тем теплее должно быть в помещении. Так, если работа сидячая — температура воздуха в помещении зимой должна быть не ниже 20 градусов, а если она связана с постоянным перетаскиванием тяжестей — не ниже 13 градусов.

