Не смогли обогнать Красноярск: аналитики назвали среднюю зарплату в Новосибирской области

Средняя зарплата в Новосибирской области за период с января по сентябрь составила 59 050 рублей. По Сибирскому Федеральному округу этот показатель составил 62 325.
Информацию о средних зарплатах в Сибири опубликовал Новосибирскстат. Самый высокий показатель зафиксировали в Красноярском крае — 77 126 рублей. Следом идет Иркутская область со средним показателем 70 319 рублей, Кузбасс со средним показателем 62 909 рублей и Томская область — 62 308 рублей. В конце списка находятся Республика Алтай, где средняя зарплата составила 48 589 рублей, и Алтайский край — 43 393 рубля.
В Новосибирской области самую высокую зарплату предлагают в сфере информации и связи — средний показатель составляет 111 067 рублей, финансовой и страховой деятельности — 100 571 рубль, научной и технической — 75 052 рубля. Меньше всего, по информации Новосибирскстата, в регионе платят работникам гостиниц и предприятий общепита — 34 082 рубля.
За период с января по апрель средняя заработная плата в новосибирской области составила 56 562 рубля. Лидерами по этому показателю также были те, кто работает в сфере информации и связи, им в среднем платили 111 191 рубль. Работники финансовой отрасли получали в среднем 99 740 рубля, общепита — 33 571 рубль.
В ноябре аналитики министерства труда и социального развития Новосибирской области опубликовали информацию о безработице в регионе. Этот показатель составил 0,6% от общей численности рабочей силы.