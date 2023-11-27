«Настроены позитивно»: каждый пятый работник в Новосибирске оплачивает корпоратив за свой счет

Выяснилось, что часть организаций — 35% — делят траты на праздничное гуляние вместе с работником, а 21% сотрудников полностью оплачивают праздник из своего кармана. Большинство из них — 63% — скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 24% — менее тысячи и 13% — больше 3000 рублей.

Многие из тех, у кого будет корпоратив, собираются к нему присоединиться на любых условиях. При этом 76% женщин планируют перед праздником посетить парикмахера, а 45% — сделать профессиональный макияж у визажиста. Мужчин, которые перед праздником пойдут к парикмахеру или в барбершоп, оказалось больше — 79%.