freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 88.81
eur 96.92
Срочно«Шторм века» обрушился на Сочи и Крым
Все новости
Все новости
Новый год — 2024 в Новосибирске

«Настроены позитивно»: каждый пятый работник в Новосибирске оплачивает корпоратив за свой счет

Больше 70% работников будут специально покупать одежду на новогодние гуляния

683

У большинства корпоратив будет уже через пару недель

Поделиться

В Новосибирске корпоратив будет у 78% работников. Такие данные привел исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру». Аналитики опросили 2260 человек, в том числе в Новосибирской области.

— Организация полностью оплачивает праздничные гуляния лишь у 44%, тем не менее новосибирцы настроены позитивно и собираются тратить деньги еще и на наряды и прически, — рассказали в «Зарплата.ру».

Выяснилось, что часть организаций — 35% — делят траты на праздничное гуляние вместе с работником, а 21% сотрудников полностью оплачивают праздник из своего кармана. Большинство из них — 63% — скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 24% — менее тысячи и 13% — больше 3000 рублей.

Многие из тех, у кого будет корпоратив, собираются к нему присоединиться на любых условиях. При этом 76% женщин планируют перед праздником посетить парикмахера, а 45% — сделать профессиональный макияж у визажиста. Мужчин, которые перед праздником пойдут к парикмахеру или в барбершоп, оказалось больше — 79%.

Большинство мужчин и женщин — 71% — будут покупать одежду специально для праздника. Многие, 56%, потратят на обновку до 5 тысяч рублей, 20% — от 5–10 тысяч рублей, 15% — 10–15 тысяч рублей и 9% — больше 15 тысяч рублей.

Только 5% работников будут праздновать в ночном клубе или караоке. Большая часть, 72%, отметят в банкетном зале, ресторане или кафе, 17% — в офисе, 6% — поедут на турбазу или на лыжный курорт. На 97% корпоративов будет разрешен алкоголь.

Новый год некоторые новосибирцы будут встречать не дома. Рассказываем, что будет происходить в новогоднюю ночь в заведениях Новосибирска — сохраняй афишу.

Новый годКорпоративРаботникиНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter