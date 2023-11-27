«Настроены позитивно»: каждый пятый работник в Новосибирске оплачивает корпоратив за свой счет

В Новосибирске корпоратив будет у 78% работников. Такие данные привел исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру». Аналитики опросили
— Организация полностью оплачивает праздничные гуляния лишь у 44%, тем не менее новосибирцы настроены позитивно и собираются тратить деньги еще и на наряды и прически, — рассказали в «Зарплата.ру».
Выяснилось, что часть организаций — 35% — делят траты на праздничное гуляние вместе с работником, а 21% сотрудников полностью оплачивают праздник из своего кармана. Большинство из них — 63% — скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 24% — менее тысячи и 13% — больше 3000 рублей.
Многие из тех, у кого будет корпоратив, собираются к нему присоединиться на любых условиях. При этом 76% женщин планируют перед праздником посетить парикмахера, а 45% — сделать профессиональный макияж у визажиста. Мужчин, которые перед праздником пойдут к парикмахеру или в барбершоп, оказалось больше — 79%.
Большинство мужчин и женщин — 71% — будут покупать одежду специально для праздника. Многие, 56%, потратят на обновку до
Только 5% работников будут праздновать в ночном клубе или караоке. Большая часть, 72%, отметят в банкетном зале, ресторане или кафе, 17% — в офисе, 6% — поедут на турбазу или на лыжный курорт. На 97% корпоративов будет разрешен алкоголь.
Новый год некоторые новосибирцы будут встречать не дома. Рассказываем, что будет происходить в новогоднюю ночь в заведениях Новосибирска — сохраняй афишу.