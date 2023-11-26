В восточном стиле, без правил и как в 90-е: где провести ночь 31 декабря в Новосибирске — афиша самых крутых вечеринок

Порой случается так, что отмечать новый год дома совершенно не хочется (или нет такой возможности). Квартирные вечеринки надоели до чертиков, а с родителями — скучно. Возникает вопрос: куда? Где будет по-новогоднему атмосферно, весело и куда не нужно покупать билет за три месяца с учетом того, что долгосрочные планы — это вообще история не про вас. Рассказываем, что будет происходить в новогоднюю ночь в заведениях Новосибирска — сохраняй афишу.
Bla bla bar — латиноамериканский маскарад (18+)
Неожиданно, но очень любопытно. Привычный Новый год у нас каждый год, а карнавал и красочное шествие может быть и не случится. В программе новогодней ночи в Bla Bla bar — выступления шоу-балета и кавер-группы, аниматоры, танцоры, фотограф и видеограф, которые запечатлят момент прощания с годом крыски — скучать не будем.
Где и во сколько: ул. Депутатская 46
Сколько стоит: депозит за стол 7000 рублей с человека, за бар 5000 рублей, вход после 00:00 — 2500 парни, 1000 рублей — девушки, после 02:00 стоимость поднимется
Бар Pinot — игристая ночь
Игристая ночь в баре Pinot — надеваем все самое блестящее, праздничное, красивое и идем пить шампанское. Для гостей заведения в новогоднюю ночь организована программа: сказочные гости, куранты и речь президента, фото зона, специальное меню, салют.
Где и во сколько: ул. Красный проспект 17
Сколько стоит: депозит 5000 рублей с человека (входит закуска, салат, горячее из новогоднего меню, два бокала игристого).
Руинпаб «Типография» — никаких формальностей (18+)
В столь любимом новосибирцами баре обещается огненная новогодняя тусовка и немножечко бунтарского духа — то, что нужно под конец года. Все устали, хочется выдохнуть и хорошенько повеселиться. В программе вечера — выступление популярной группы For me band и сеты от DJ Benjamin. Проводим старый год, сделаем «дзынь» бокалами, поприветствуем дракона.
Где и во сколько: ул. Красный проспект 22, начало программы с 22:00 до 06:00
Сколько стоит: вход 1000 рублей, при бронировании стола действует депозитная система — 3500 рублей, оплачивается дополнительно
Бар Nebar — улетный Новый год (18+)
В самом скандальном баре города в новогоднюю ночь пройдет космическая вечеринка: говорим в прямом и в переносном смысле сразу — отлетаем по полной. «Все проблемы прошлого года оставим Хьюстону, а сами будет готовиться к покорению нового. Команда Nebar проведет с тобой стыковку и отработает движения», — говорится в предпраздничном анонсе. Можно танцевать на барной стойке (попробуй, удержись) в компании Деда Мороза и ни в чем себе не отказывать.
Где и во сколько: ул. Красный проспект 42а, сбор гостей с 21:00
Сколько стоит: вход 1000 рублей, место за столом 2000 рублей
Лофт «Подземка» — Локация звука (18+)
В лофте «Подземка» новогодняя вечеринка пройдет от организаторов «Локации звука». Звон бокалов под куранты, а после — танцы до утра под сеты от популярных диджеев города. Игристое, фрик-шоу, фотограф, классная атмосфера, новогодние фильмы, розыгрыши и подарки — давайте просто отпустим все и хорошо повеселимся.
Где и во сколько: ул. Красный проспект 161, начало в 22:00
Сколько стоит: с репостом мероприятия в соцсети 500 рублей, без репоста 1000 рублей
Harats pub — Новый год по-ирландски (18+)
Бар расширился и готов принять до 300 гостей в новогоднюю ночь. Хэдлайнером праздника заявлена группа Givara band, а после — зажигательные dj сеты. Новогодняя программа, поздравления, вкусные закуски и welcom drink для всех присутствующих. Вполне возможно — обычные танцы перерастут в ирландские, главное помнить, что мероприятие в честь наступления нового 2024-го года и это не День Святого Патрика.
Где и во сколько: ул. Советская 18
Сколько стоит: уточнить в заведении
Бар «Сплетни» — брызги игристого и Анна Асти (18+)
Брызги игристого, сверкающие наряды, самые модные dj-сеты — все в лучших традициях празднования Нового года. Наряжайся в перья и пайетки и иди веселиться в «Сплетни» под популярные хиты Анны Асти — муза бара поздравит гостей с Новым годом по видео. В караоке-комнате особая праздничная программа и новогоднее шоу от арт-группы.
Где и во сколько: ул. Красный проспект 50
Сколько стоит: уточнить в заведении
Бар «Руки Вверх» — вечеринка в стиле 90-х (18+)
Если не хочется слушать поздравительную речь президента, то можно послушать Сергея Жукова — поздравит от души и не душно. В новогоднюю ночь в баре обещают праздник в «ностальжи» атмосфере с танцами и развлечениями до самого утра. В программе скетч-шоу от Деда Мороза и Снегурочки, дискотека и розыгрыш сертификата на 100 000 рублей.
Где и во сколько: ул. Красный проспект 37, с 21:00 вечера 31 декабря до 08:00 утра 1 января
Сколько стоит: вход 1000 рублей, не депозит, за стол — 5000 рублей с гостя, депозит на напитки и блюда, бронируйте заранее, количество мест ограничено
Бары «Республика» — арабская ночь (18+)
В восточном стиле предлагают отметить Новый год в сети баров «Республика». Неожиданно, но почему бы не окунуться в арабскую сказку? Деда Мороза и Снегурочку мы видим каждый год, а вот Ноэль баба и восточный новогодний старец встречаются крайне редко или вообще никогда. Сбор гостей заявлен с 21:00, но вы можете прийти позже. Основная программа с 22:00, знакомство с новогодними традициями востока и главный розыгрыш вечера: авиабилет из Новосибирска в Дубай и обратно (условия розыгрыша уточняйте в заведении). В течение ночи — конкурсы, дискотека, арабские танцы (на столе — нельзя).
Где и во сколько: бары «Республика», адреса уточняйте в 2ГИС, сбор гостей с 21:00, основная программа с 22:00
Сколько стоит: билеты от 500 рублей
В начале месяца мы делали обзор мест, где еще можно отметить новый год не дома — сколько стоит аренда коттеджей, квартир и чем привлекательна вечеринка в отеле.
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