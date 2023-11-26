В восточном стиле, без правил и как в 90-е: где провести ночь 31 декабря в Новосибирске — афиша самых крутых вечеринок

Где и во сколько: ул. Депутатская 46



Сколько стоит: депозит за стол 7000 рублей с человека, за бар 5000 рублей, вход после 00:00 — 2500 парни, 1000 рублей — девушки, после 02:00 стоимость поднимется

Бар Pinot — игристая ночь

Игристая ночь в баре Pinot — надеваем все самое блестящее, праздничное, красивое и идем пить шампанское. Для гостей заведения в новогоднюю ночь организована программа: сказочные гости, куранты и речь президента, фото зона, специальное меню, салют.



Где и во сколько: ул. Красный проспект 17

Сколько стоит: депозит 5000 рублей с человека (входит закуска, салат, горячее из новогоднего меню, два бокала игристого).