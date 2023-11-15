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Вахтовикам выплатили зарплату после публикации НГС — им были должны 8 миллионов рублей

На директора компании возбудили два административных дела

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Зарплату не платили 119 сотрудникам

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После публикации НГС и вмешательства региональной прокуратуры, вахтовикам, которые бастовали из-за задержки зарплаты и невыносимых условий выплатили долг. Сибиряки работали осенью в тайге в летней спецодежде и не получали зарплату несколько месяцев.

Как сообщили в ведомстве, прокуратура Октябрьского района провела проверку после публикации НГС о нарушении трудовых прав работников строительной компании. Вахтовики работали в Иркутской области, наняли их на работу компания из Новосибирска.

— Проверкой установлен факт невыплаты заработной платы за сентябрь 2023 года в сумме более 8,1 млн рублей перед 119 работниками организации, а также отсутствие контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками организации погашена в полном объеме, — рассказали в ведомстве.

Из-за нарушений прокурор внес директору компании представление, возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 (невыплата или неполная выплата заработной платы) и по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты). Также прокурор обратился с иском в суд.

Ранее НГС рассказывал, о новосибирце Дмитрии Мешкове, который работал в крупной сети кондитерских Kuzina 8 месяцев, но, по его словам, периодически ему и его коллегам задерживали выплаты. В ответ на жалобы руководство предложило ему уволиться. О конфликте он рассказал журналистам, а редакция узнала мнение второй стороны.

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