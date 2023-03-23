«За мной начали следить по камерам»: новосибирец пожаловался на задержки зарплаты в «Кузине», а его вынудили уволиться

Работники сферы обслуживания часто сталкиваются с далекими от идеала условиями работы: переработками, «серыми» зарплатами, а то и вовсе с задержками выплат. При этом зарплаты зачастую далеко не завидные. Новосибирец Дмитрий Мешков работал в крупной сети кондитерских Kuzina 8 месяцев, даже добился карьерного роста, но всё это время, говорит он, периодически ему и его коллегам задерживали выплаты. В ответ на жалобы руководство предложило ему уволиться. О конфликте он рассказал НГС, а редакция узнала мнение второй стороны.
Зарплаты нет — есть заявление
Дмитрий Мешков около 8 месяцев проработал в известной сети кондитерских Kuzina: сначала на позиции баристы-кассира, а потом получил должность администратора. За время работы сменил три филиала, но во всех периодически сталкивался с задержкой зарплаты.
— Задержки были с самого начала, я про них знал: друзья там работали. Для меня это было так себе, но другого варианта я не мог найти, а нужна была основная работа, — объяснил он.
Схема оплаты многим новосибирцам знакома: небольшой оклад, а большая часть дохода — премии за выполнение различных показателей. Средняя зарплата, по словам Дмитрия, составляла 35–40 тысяч рублей, но никогда нельзя знать наверняка, сколько в итоге получится. Из-за этого в том числе, считает он, в компании высокая текучка кадров: за время его работы администратором в его команде сменилось 4 или 6 барист-кассиров.
— В декабре нам задержали зарплату на месяц — 4–4,5 недели. У нас с коллегами было странное ощущение: получается, мы до Нового года даже зарплаты не получим? На все вопросы мои и моих коллег, почему задерживают, нам ничего не говорили, — рассказал он. — Я решил написать заявление, потому что для меня это не было нормально.
Коллеги Дмитрия поддержали, но сами подписываться не стали: у многих финансовые проблемы, кредиты и обязательства, и они боятся потерять работу. Первым было заявление в трудовую инспекцию, но там, говорит молодой человек, помочь не смогли и посоветовали обратиться в вышестоящие органы. Тогда он написал заявление в прокуратуру. В январе ведомство провело проверку в компании, действительно нашло нарушения и внесло «Кузине» представление об их устранении (копии заявления, ответа прокуратуры и других документов имеются в распоряжении редакции НГС).
«За мной начали следить»
Долги по зарплате Дмитрию и его коллегам выплатили, но начались проблемы.
— За мной начали следить по камерам: смотреть, есть ли у меня какие-то ошибки в работе, искать нарушения. При этом до других коллег вообще не докапывались по таким вопросам, и понятно было, почему они это делают, — рассказал он. — В принципе, было некомфортно из-за постоянной слежки, но терпимо. Это был вопрос времени: кто быстрее выгорит — я или руководство.
Всё это, разумеется, сказывалось на зарплате. Дмитрий считает, что таким образом его вынуждали уволиться по собственному желанию, но уходить он не хотел: работа ему нравилась, просто хотелось нормальных условий, говорит он.
Компания хочет расстаться
Конфликт длился около месяца — за это время Дмитрий успел поговорить с руководителями самых разных уровней. Территориальный управляющий, вспомнил он, его поддержала, а затем был разговор с операционным директором, который предложил ему уволиться.
— После моего отказа меня начали прессовать и пригласили в отдел кадров. Потом уже меня пригласили в главный офис пообщаться с директором: он недавно заступил на пост, истории всей не знал, просто сказал, что меня надо уволить, и всё, — рассказал бывший сотрудник «Кузины».
Получив давление от руководства вместо зарплаты в феврале, Дмитрий Мешков снова написал заявление в прокуратуру. А после очередного разговора с начальством, где ему предложили уволиться по соглашению сторон и некую денежную компенсацию просто за расторжение трудового договора, — еще одно.
К нему он приложил запись того самого разговора (копия имеется в распоряжении НГС): HR в ответ на отказ подписать соглашение объясняла Дмитрию, что компании не нравится с ним работать.
— Ты считаешь, что ты компанию можешь к чему-то склонить и к чему-то принудить? Ты просто ребенок и ошибаешься, — слышно на записи.
В конце февраля Дмитрий всё же решил уйти. По его словам, к этому моменту долг по зарплате составлял около 80 тысяч рублей. Вместе с другими выплатами в течение двух недель после увольнения он получил больше 100 тысяч рублей.
— Коллеги, которые остались, говорят, что до сих пор зарплату задерживают, ничего особо не изменилось, — при этом заметил он.
Что говорят в кондитерской
Сеть кондитерских Kuzina создана американским предпринимателем Эриком Шогреном, которому принадлежит 90% компании ООО «Кузина», управляет сетью Евгения Головкова. Кроме Новосибирска заведения и производство работают в Москве. Выручка компании в 2021 году превысила 512 миллионов рублей (рост 48%), а чистая прибыль составила 22,4 миллиона рублей.
Конфликт с Дмитрием Мешковым управляющая сетью объяснила «недопониманием» и сменой графика выплат зарплат.
— С осени 2022 года подразделения компании переходят на понедельную систему оплаты труда. Это является нашим конкурентным преимуществом среди работодателей, и я горжусь тем, что мы — одни из первых, кто предлагает такой подход. В связи с этим по ряду трудовых вопросов у Дмитрия были недопонимания, однако мы разобрались, у меня нет сомнений, что претензий к компании у бывшего сотрудника не осталось, — сказала Евгения Головкова.
По данным «Контур.Фокуса», средняя зарплата в компании составляет 41 тысячу рублей — и она выше средней в отрасли на 16%. Рейтинг «Кузины» на Hh.ru составляет 3,8, а среди плюсов, как ни странно, сотрудники отмечают своевременную выплату зарплаты — этот пункт на третьем месте в отзывах после удобного расположения места работы и гибкого графика.
По словам Евгении Головковой, сегодня в сети «Кузина» работает больше 500 человек, для многих кондитерские стали первым опытом работы: кто-то остается, кто-то продолжает искать себя. Последнее, считает Евгения Головкова, касается как раз Дмитрия. При этом она отметила его инициативность и «увлеченность общественными инициативами» и пожелала парню удачи.
С задержкой выплаты зарплат в Новосибирске также сталкивались охранники строительства четвертого моста и водители скорых.