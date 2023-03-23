«За мной начали следить по камерам»: новосибирец пожаловался на задержки зарплаты в «Кузине», а его вынудили уволиться

Зарплаты нет — есть заявление

Дмитрий Мешков около 8 месяцев проработал в известной сети кондитерских Kuzina: сначала на позиции баристы-кассира, а потом получил должность администратора. За время работы сменил три филиала, но во всех периодически сталкивался с задержкой зарплаты.



— Задержки были с самого начала, я про них знал: друзья там работали. Для меня это было так себе, но другого варианта я не мог найти, а нужна была основная работа, — объяснил он.



Схема оплаты многим новосибирцам знакома: небольшой оклад, а большая часть дохода — премии за выполнение различных показателей. Средняя зарплата, по словам Дмитрия, составляла 35–40 тысяч рублей, но никогда нельзя знать наверняка, сколько в итоге получится. Из-за этого в том числе, считает он, в компании высокая текучка кадров: за время его работы администратором в его команде сменилось 4 или 6 барист-кассиров.

