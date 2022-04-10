«Зарабатывают меньше курьеров»: как проблемы водителей скорых могут навредить новосибирцам — мнение фельдшера

Каждый из нас за последние два года прямо или косвенно столкнулся с проблемами в сфере здравоохранения во время ковидных волн. Помните, как не могли дозвониться в поликлинику, попасть на прием, дождаться врача, скорой или попасть в больницу? Медработники в свою очередь по полной ощутили на себе последствия кадрового дефицита, дефицита средств индивидуальной защиты и столкнулись с необходимостью отстаивать свое право на получение специальных выплат.

Население требовало улучшить, решить, разобраться в проблемах медработников, а вот о водителях как-то позабыло — прошло мимо. Я получал массу вопросов и просьб оказать какую-либо помощь и пациентам, и медицинским работникам, но о водителях — ни слова. А зря. Водитель на скорой помощи играет немаловажную роль. Это тот человек, от которого также зависит жизнь пациента, и он должен быть опорой врачу или фельдшеру. От их профессионального мастерства зависит не только скорость, но и безопасность пациента и членов бригады, а очень часто и жизни.