«Зарабатывают меньше курьеров»: как проблемы водителей скорых могут навредить новосибирцам — мнение фельдшера

В прошлом году водители скорых Новосибирска неоднократно обращались с жалобами в СМИ, в том числе из-за проблем с зарплатами и вопросов по премиям. Буквально на днях «Медтранс», в котором они трудоустроены, оштрафовали за задержку декабрьской зарплаты, но ситуацию это, по словам водителей, мало поменяло. Низкая зарплата и непростые условия труда никуда не делись. Фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев в авторской колонке объяснил, почему проблемы водителей могут сказаться на каждом новосибирце. А также порассуждал, что может реально повлиять на ситуацию. Далее — от первого лица.
Каждый из нас за последние два года прямо или косвенно столкнулся с проблемами в сфере здравоохранения во время ковидных волн. Помните, как не могли дозвониться в поликлинику, попасть на прием, дождаться врача, скорой или попасть в больницу? Медработники в свою очередь по полной ощутили на себе последствия кадрового дефицита, дефицита средств индивидуальной защиты и столкнулись с необходимостью отстаивать свое право на получение специальных выплат.
Население требовало улучшить, решить, разобраться в проблемах медработников, а вот о водителях как-то позабыло — прошло мимо. Я получал массу вопросов и просьб оказать какую-либо помощь и пациентам, и медицинским работникам, но о водителях — ни слова. А зря. Водитель на скорой помощи играет немаловажную роль. Это тот человек, от которого также зависит жизнь пациента, и он должен быть опорой врачу или фельдшеру. От их профессионального мастерства зависит не только скорость, но и безопасность пациента и членов бригады, а очень часто и жизни.
И у водителей автомобилей скорой медицинской помощи тоже есть проблемы, которые сейчас особо обострились, и они не могут не сказаться на общей ситуации в здравоохранении региона. Это и низкая заработная плата, и необходимость иной раз за свои деньги решать какие-то срочные вопросы. По всем этим проблемам было большое количество публикаций в СМИ, были и скандалы.
Сейчас труд водителей скорой помощи явно недооценен. Он вообще где-то там, незаметен. Водители воспринимаются, как само собой разумеющееся, обязательное приложение к бригаде скорой помощи. А он не просто управляет автомобилем, он полноценный член бригады скорой медицинской помощи.
Так, заработная плата водителей скорой помощи абсолютно не конкурентоспособна. Проигрывает и водителям такси, и курьерам. Причем не только у нас в регионе.
Многие понятия не имеют, что в Новосибирске водители не имеют никакого отношения к станции скорой медицинской помощи. Они трудоустроены в других учреждениях — медтрансах. К слову, медтрансы предоставляют транспорт и водителей не только скорой помощи, но и другим лечебным учреждениям города. Одна бригада, состоящая из сотрудников разных юридических лиц. По мне это очень странная ситуация. Получается, что за разных людей в бригаде отвечают совершенно разные юрлица и соответственно начальники.
В Новосибирске есть несколько медтрансов, на правом и левом берегах. Вроде бы одинаковые по своей структуре, функциям и бюджетному принципу, но в то же время разные по уровню заработной платы (даже в своих обращениях водители с правого берега всегда сравнивают и ставят в пример берег левый). Со слов водителей, разница может достигать порядка 10 тысяч рублей. Пожалуй, это единственная существенная разница между учреждениями.
Никого не удивить дефицитом медицинских работников и может казаться, что среди водителей его нет. Это не так. Для нас уже не в новинку, когда гараж наполовину заполнен машинами скорой помощи, потому что водителей нет. Мы считаем это первым тревожным звонком. Безусловно, что кто-то в отпуске, кто-то на больничном, но раньше это компенсировали, такого не было. Очевидно, что очереди за забором на вакансию водителя скорой помощи нет.
На Центральной подстанции я работаю больше 10 лет и вижу, что ничего у водителей не меняется в лучшую сторону. Новые автомобили не в счет, так как это государственная программа. У нас, медработников, изменения есть, пусть и с боем, пусть не сразу. А у них нет.
На мой взгляд, такая «стабильность» обусловлена существованием этих самых медтрансов, которые не контролируются главным врачом станции скорой медицинской помощи. Не проще ли вывести водителей и автомобили скорой медицинской помощи из медтрансов в ведение Минздрава? А медтрансам отдать поликлиническую сеть?
Одна служба — одно руководство — больше эффективность — меньше затрат.
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