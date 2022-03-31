«Медтранс» оштрафовали за задержку декабрьской зарплаты водителям скорых в Новосибирске

ГБУ НСО «Медтранс» оштрафовано на 30 тысяч рублей за задержку зарплаты за декабрь 2021 года своим сотрудникам — водителям скорой помощи. Об этом корреспонденту НГС сообщили в профсоюзе предприятия «ПрофМедтранс» и подтвердили в Государственной трудовой инспекции по Новосибирской области, которая зафиксировала нарушение.



— 30 тысяч рублей выписано штрафа. По части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы. — Прим. ред.). По этой статье могут привлекаться должностные или юридические лица. В данном случае было привлечено юридическое лицо, — пояснил заместитель руководителя инспекции Вадим Балашов.

