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«Медтранс» оштрафовали за задержку декабрьской зарплаты водителям скорых в Новосибирске

Руководство предприятия отказалось комментировать ситуацию

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Компанию, где работают водители скорых, оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку декабрьской зарплаты

Компанию, где работают водители скорых, оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку декабрьской зарплаты

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ГБУ НСО «Медтранс» оштрафовано на 30 тысяч рублей за задержку зарплаты за декабрь 2021 года своим сотрудникам — водителям скорой помощи. Об этом корреспонденту НГС сообщили в профсоюзе предприятия «ПрофМедтранс» и подтвердили в Государственной трудовой инспекции по Новосибирской области, которая зафиксировала нарушение.

— 30 тысяч рублей выписано штрафа. По части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы. — Прим. ред.). По этой статье могут привлекаться должностные или юридические лица. В данном случае было привлечено юридическое лицо, — пояснил заместитель руководителя инспекции Вадим Балашов.

Он также уточнил, что по закону штраф может быть обжалован предприятием в суде.

Директора «Медтранса» Александра Леонтьева на рабочем месте застать не удалось. Заместитель директора по экономическим вопросам Екатерина Непомнящих от комментариев отказалась.

28 января НГС сообщил о жалобе водителей скорой помощи компании «Медтранс», работающих на правом берегу, на задержку декабрьской зарплаты. При этом водители скорой помощи левого берега из компании «Медтранс-3» зарплату получили вовремя. Тогда в учреждении уверяли корреспондента НГС, что все деньги выплачены, а долга у компании перед работниками нет. Позже министр здравоохранения Константин Хальзов признавал НГС, что недочеты при выплате зарплаты за декабрь были, но к началу февраля их уже устранили.

Ранее НГС рассказывал, как в «Медтрансе» выписали разные годовые премии своим сотрудникам. По заявлению независимого профсоюза, их размер якобы зависел от вакцинации от коронавируса и участия в профсоюзе. Суммы премий различались в несколько раз: от 2500 до 11 000 рублей.

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