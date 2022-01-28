Водители скорой помощи в Новосибирске заявили, что получили не всю зарплату — в «Медтрансе» ответили, что долга нет

Водители скорой помощи в Новосибирске, относящиеся к «Медтрансу» на правом берегу, заявили, что получили зарплату за декабрь в неполном объеме. При этом в «Медтрансе» наличие долга перед водителями отрицают.
Председатель профсоюза «ПрофМедтранс» Антонина Кравченко рассказала корреспонденту НГС, что водители должны были получить все выплаты до 15 января, но поскольку это суббота, то значит, срок истек уже 14 января:
— У нас на правом берегу просто «Медтранс», а на левом берегу — «
По ее словам, невыплаченная общая сумма большая. К тому же сотрудники «Медтранса», члены профсоюза, получили в конце года премии меньше, чем остальные сотрудники, не входящие в его состав. Эту проблему им пока так и не удалось решить, добавляет Антонина Кравченко:
— Остальные получили более 10 тысяч рублей, а сотрудники профсоюза — около 2500, то есть на 8 тысяч меньше (подробнее об этом мы рассказывали здесь).
Водитель скорой помощи Александр (попросивший не указывать его фамилию) говорит, что в квитке, который находится у него на руках, сумма написана больше, чем пришла ему на карту (зарплатный квиток и скриншоты из банковского приложения имеются в распоряжении редакции).
— Мне не доплатили порядка 7 тысяч рублей, остальным — примерно так же. При этом на квитке указано, что долга за предприятием нет, — говорит сотрудник «Медтранса».
Еще один водитель скорой помощи рассказал журналисту НГС, что сумма остатка у его коллег колеблется от 4 тысяч рублей до 10. Именно ему не доплатили около 6 тысяч рублей: журналист НГС изучил его квиток и скриншот из банковского приложения, где видны поступления средств. Там действительно не хватает суммы, о которой он рассказал.
Кроме того, в квитках (несколько таких документов имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.) есть даже строка, в которой изначально указана «компенсация за задержку заработной платы» — около 15–30 рублей.
Заместитель председателя профсоюза «ПрофМедтранс» Александр Чиглин уточнил журналисту НГС, что сегодня, 28 января, ситуация по-прежнему не изменилась. Он замечает, что к нему продолжают обращаться сотрудники с подобными жалобами.
Заместитель директора «Медтранса» по экономическим вопросам Екатерина Непомнящих сказала журналисту НГС, что зарплата выплачивается два раза в месяц, не реже, чем раз в две недели — по 15-м и 30-м числам. По ее словам, все деньги выплачены, долга нет.
— График соблюдается. 15 января у них была выплата, — отметила она.
Ситуацию с премиями Екатерина Непомнящих объяснила положением по их выплате. По этому документу премирование сотрудника предлагает непосредственный руководитель, а директор или одобряет, или не одобряет это.
— Кто как отработал. Нет такого, что всем одинаково. Не может человек одинаково работать. Кого как представили к премии, — объяснила она.
Сотрудники «Медтранса» совместно с межрегиональным профсоюзом работников здравоохранения «Действие» готовят обращения в прокуратуру по этим проблемам.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске непривитым водителям скорых пригрозили отстранением от работы и лишением зарплаты.