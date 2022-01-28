Водители скорой помощи в Новосибирске заявили, что получили не всю зарплату — в «Медтрансе» ответили, что долга нет

По ее словам, невыплаченная общая сумма большая. К тому же сотрудники «Медтранса», члены профсоюза, получили в конце года премии меньше, чем остальные сотрудники, не входящие в его состав. Эту проблему им пока так и не удалось решить, добавляет Антонина Кравченко:



— Остальные получили более 10 тысяч рублей, а сотрудники профсоюза — около 2500, то есть на 8 тысяч меньше (подробнее об этом мы рассказывали здесь).



Водитель скорой помощи Александр (попросивший не указывать его фамилию) говорит, что в квитке, который находится у него на руках, сумма написана больше, чем пришла ему на карту (зарплатный квиток и скриншоты из банковского приложения имеются в распоряжении редакции).



— Мне не доплатили порядка 7 тысяч рублей, остальным — примерно так же. При этом на квитке указано, что долга за предприятием нет, — говорит сотрудник «Медтранса».



Еще один водитель скорой помощи рассказал журналисту НГС, что сумма остатка у его коллег колеблется от 4 тысяч рублей до 10. Именно ему не доплатили около 6 тысяч рублей: журналист НГС изучил его квиток и скриншот из банковского приложения, где видны поступления средств. Там действительно не хватает суммы, о которой он рассказал.