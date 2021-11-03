В Новосибирске непривитым водителям скорых пригрозили отстранением от работы и лишением зарплаты

В здании новосибирского «Медтранса», который управляет водителями скорых, появились объявления о необходимости вакцинирования до 21 ноября 2021 года. Сотрудников учреждения предупредили, что непривитых от ковида ждет отстранение от работы.



— Во исполнение Постановления главного государственного санитарного врача по Новосибирской области от 12 октября 2021 года № 001 . Лица, не имеющие прививки против новой коронавирусной инфекции, будут отстранены от работы, без сохранения заработной платы с 21 ноября 2021 года, — говорится в объявлениях.