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В Новосибирске непривитым водителям скорых пригрозили отстранением от работы и лишением зарплаты

Из объявлений для сотрудников «Медтранса» следует, что им нужно привиться до 21 ноября

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Водителей скорой помощи обязали привиться до 21 ноября

Водителей скорой помощи обязали привиться до 21 ноября

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В здании новосибирского «Медтранса», который управляет водителями скорых, появились объявления о необходимости вакцинирования до 21 ноября 2021 года. Сотрудников учреждения предупредили, что непривитых от ковида ждет отстранение от работы.

— Во исполнение Постановления главного государственного санитарного врача по Новосибирской области от 12 октября 2021 года № 001. Лица, не имеющие прививки против новой коронавирусной инфекции, будут отстранены от работы, без сохранения заработной платы с 21 ноября 2021 года, — говорится в объявлениях.

Такие объявления появились в здании «Медтранса», а также подстанциях скорой помощи

Такие объявления появились в здании «Медтранса», а также подстанциях скорой помощи

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Прокомментировать вывешенное объявление корреспондент НГС попросил директора ГБУ НСО «Медтранс» Александра Леонтьева.

— Если вы грамотный человек, откройте «Консультант Плюс», есть приказ 001 главного врача Росздравнадзора от 12 октября 2021 года, где там всё сказано. Поэтому можете прочитать сами этот приказ. Там всё понятно, — сказал директор «Медтранса».

Постановлением главного санитарного врача НСО с 12 октября в Новосибирской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для почти 300 тысяч человек из определенных сфер деятельности.

Ранее Роспотребнадзор Новосибирской области опубликовал список категорий граждан, которые должны будут пройти обязательную вакцинацию от коронавируса — посмотреть его можно в этом материале.

НГС 14 октября рассказал, действительно ли могут отстранить от работы тех, кто не привился и какие штрафы им грозят за отсутствие QR-кода.

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