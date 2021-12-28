Не привит и активен — получи меньше: водителей скорых премировали в Новосибирске, но всем заплатили по-разному

Директор «Медтранса» уверяет, что приглашали всех: пригашали в письменной форме и за неделю до мероприятия. Но председателя независимого профсоюза Антонины Кравченко на комиссии не было. Она заявила НГС, что не получала никаких приглашений на эту комиссию, а к себе в кабинет, из которого профсоюз выселили еще осенью, она попасть не может.

Директор «Медтранса» в разговоре с журналистом особо акцентировал внимание на том, что от него на комиссии ничего не зависело.



— Была полная открытость. Комиссию проводят члены комиссии, я не возглавляю, возглавляет главный инженер… Там начальник автоколонн, слесаря, механики. Всё это открыто, каждая кандидатура обсуждалась на комиссии. Были Ляховой из СТК и Трубин, Кравченко не было. Мы пригласили заблаговременно. Здесь просто пытаются поднять волну на ровном месте, только и всего. Более того, примерно у 70 человек за неделю до этого были сняты выговоры, чтобы они могли получить премию. Тоже на комиссии людей рассмотрели и с большей части сняли выговор, чтобы их можно было премировать, — рассказал Александр Леонтьев.



Корреспондент НГС попросил привести хотя бы пару примеров, из-за чего человек мог получить 2500 рублей вместо 10 000 , но директор лишь заметил, что причин для этого могло быть очень много.



— У нас очень много показателей [для снижения премии], это не телефонный разговор. Всё, что есть, я сказал. Рассматривали комиссионно. Я не член комиссии, я комиссию не возглавляю. <…> Всё, что надо, я пояснил. До свидания, до свидания, — поспешил распрощаться с журналистом директор «Медтранса» Александр Леонтьев.



На заданный вопрос: был ли оформлен приказ по премиям, директор отвечать не стал — положил трубку.



Присутствовавший на комиссии председатель СТК Дмитрий Ляховой пообщался с журналистом достаточно подробно и откровенно. Уклонился лишь от вопросов вакцинации, заметив, что это — государственное дело, которое обсуждалось долго и много, и не ему, мол, его как-то сейчас комментировать.



— Смотрели, кто сколько проработал, насколько я понимаю. Что там еще? Участие в вакцинации, в этой государственной программе по выработке иммунитета и так далее… Есть ли связь с так называемым независимым профсоюзом, я, честно говоря, не знаю. В пятницу была комиссия… Ну как комиссия… Поставили в известность, что должна быть премия. Как она и что там будет — какие-то слухи ходили, не ходили… Нас собрали. <…> Были начальники колонн, службы со своими списками, от федерации профсоюзов Трубин был, я — от СТК, Кравченко… Ее не было. Но ей звонили — не могли дозвониться. <…>

Что было сказано на собрании? Принято решение премировать сотрудников и сделать это на постоянной основе, а не только на конец года. А на будущий год квартальную премию оформлять по возможности. Снимались выговоры [с тех,] у кого были под конец года. Амнистией назовите это. <…> И должны были все подписаться: за, против. Что будут особо поощрены или там наказы там кто-то — не было такого. Акцентирования на это не шло. <…> Какие рекомендации были — сколько кому дать, может, они и были. Комиссия уже [была] по факту, — пояснил руководитель СТК.



Никакие детали, заверил Ляховой журналиста, на самой комиссии не обсуждались: ни вопросы о вакцинации, ни какие другие причины, которые могли влиять на размер премии. Участие водителей в профсоюзе «ПрофМедтранс» комиссия тоже не обсуждала, заверил он, но предположил: это могло быть сделано негласно ранее. При этом такую разницу в премиях председатель профсоюза считает ненормальной.



— Я не считаю, что это нормально. Нормально, когда все довольны. <…> Я знаю, что [есть] люди, которые всю жизнь отдали [работе], но получили две с половиной. Я не буду называть фамилии, потому что в моей смене это. Два человека, которые очень много проработали, добросовестно… Не знаю, не знаю [почему они так получили]… Мы спорили, кричали: мол, моя подпись стояла «за», значит, я виноват… Ребята, говорю, девять человек написали «за», ну написал бы я «против»? Кравченко вообще не явилась. Вот даже два человека были бы против — решение принимается всё равно большинством голосов. Да, эти два человека состоят в [независимом] профсоюзе. Но совпадение это или нет? Не знаю. Я не считаю, что это справедливо, конечно, чего тут вилять, — подытожил Ляховой.



В сентябре НГС опубликовал подробное расследование про размер зарплат водителей скорой помощи и показал, как она меняется в зависимости от того, где водитель работает: на правом берегу или на левом.