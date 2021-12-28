Не привит и активен — получи меньше: водителей скорых премировали в Новосибирске, но всем заплатили по-разному

Водители скорой помощи, обслуживающие правобережье Новосибирска, получили предновогодние премии, но обрадовались им не все. По их заверениям, размеры выплат зависели не от качества работы, а от участия в независимом профсоюзе и вакцинации от коронавируса. Активным и непривитым работникам заплатили значительно меньше, суммы различались в несколько раз: от 2500 до
Зарплаты водителей скорых правобережья всё еще остаются низкими
История противостояния независимого профсоюза «ПрофМедтранс» водителей скорых с руководством ГБУ НСО «Медтранс», обслуживающим правый берег Новосибирска, длится уже долгое время. Главный спор — о размере зарплат. Водители пишут во все инстанции о своей невысокой зарплате, которая существенно — на 6–8 тысяч — отличается от зарплат коллег, работающих на левом берегу. Левобережье Новосибирска обслуживает другое госучреждение — «Медтранс
Со своими жалобами работники «Медтранса» дошли даже до президента РФ Владимира Путина. Правда, как рассказали водители корреспонденту НГС, ситуация от этого не изменилась. Отправленное в Москву письмо об отличии между зарплатами водителей скорой помощи с разных берегов спустили вниз по вертикали. В итоге ответ на письмо пришел не из Москвы, а от новосибирского министра здравоохранения Константина Хальзова. Но самая большая ирония в том, что ответ министр составил на основании информации, подготовленной теми, на кого жаловались водители.
— Согласно информации, представленной руководством ГБУ НСО «Медтранс», уровень средней заработной платы по годам составил: 2018 год —
Водителей «Медтранса» такой ответ не устроил, и они вновь прислали НГС несколько зарплатных квитков. По ним видно: за один и тот же период, за одно и то же количество отработанных часов у водителя скорых правобережья зарплата выходит ниже, чем у водителей скорых левобережья, на 7–8 тысяч рублей. По всей ситуации они подготовили еще одно коллективное заявление, на этот раз уже в различные правоохранительные и надзорные органы.
— Общая зарплата с января 2022 года должна возрасти, — оптимистично заявил журналисту Дмитрий Ляховой — руководитель другого профсоюза СТК (Совет трудового коллектива, утверждают водители, создан по распоряжению руководства), но сразу же, словно спохватившись, поправился. — Опять-таки нельзя утверждать на 100%, что она возрастет. Потому что ничего не гарантировано. <…> Но тенденция должна быть положительная.
Премии для привитых и участников независимого профсоюза
Несколько дней назад на зарплатные карты водителей скорых начали падать премии. Как рассказали корреспонденту НГС водители «Медтранса», размер их сильно отличался: от 2500 до почти 11 тысяч рублей. И меньше всех получили именно члены независимого профсоюза «ПрофМедтранс», который весь год донимал начальство жалобами наверх.
— Я обзвонил тех, кто состоит в профсоюзе. Все получили одну и ту же сумму: 2501 рубль. Кто не в профсоюзе, получили
— Водители ходили в кадры и просили приказ о начислении премий, чтоб ознакомиться. Кадровик сказала, что у нее приказа нет. Где есть, в плановой? В плановой нет. В бухгалтерии? Пришли в бухгалтерию, там тоже нет. Спрашивают: «А как же вы сбрасывали премию на зарплатные карточки?» Они показывают списки. А кто писал списки? Отвечают: директор. Кто-то сказал, что приказа нет, а вроде только было устное распоряжение директора, — рассказала корреспонденту НГС председатель профсоюза «ПрофМедтранс» Антонина Кравченко.
Один из водителей в разговоре с журналистом заметил, что невакцинированные получили премию в размере 5 тысяч рублей. Но добавил, что таких среди всех сотрудников «Медтранса» единицы. А членов независимого профсоюза около ста тридцати человек. Было около двухсот, но некоторые вышли из профсоюза, когда в «Медтрансе» еще до выдачи премий распространились слухи, что члены «ПрофМедтранса» денег получат меньше.
— Приказа о начислении премии никто не видел. По каким параметрам начислялась эта премия по итогам года — непонятно. Как нам объясняли, это — личный фонд директора или какая-то экономия… В общем сэкономленные деньги за год он решил раздать и вот таким способом унизить членов профсоюза. <…> Хотим вот собраться, прийти к нему в кабинет и посмотреть ему в глаза. Что он нам скажет? Думаю, там будут одни маты. Люди все на взводе, и на взводе очень сильно, — заметил корреспонденту НГС водитель.
Поговорить с директором сразу после получения премии работникам не удалось: вся администрация «Медтранса» уехала после обеда на новогодний корпоратив. Но водители от идеи «посмотреть в глаза» не отказались.
Почему разные премии: мнение директора «Медтранса» и председателя СТК
Узнать, от чего зависел размер премии, корреспондент НГС попытался у директора ГБУ НСО «Медтранс» Александра Леонтьева. Руководитель «Медтранса» объяснил, что деньги появились из сэкономленного.
— Впервые за последние десять лет люди получили премии. Премии получили благодаря тому, что была экономия по «Глонассу» жесточайшая. Более миллиона сэкономилось. <…> Есть которые получили по 5000, по 4000, по 8000… Все получили согласно вкладу в течение года. Ни вакцинирование, ни профсоюз к этому не имеют отношения. Люди получали согласно своему вкладу в общую копилку, — категорично отверг обвинения в особом подходе к членам профсоюза «ПрофМедтранс» Александр Леонтьев.
Директор заверил корреспондента НГС, что на комиссии обсуждалась кандидатура каждого сотрудника и решалось, сколько ему начислить премии. В обсуждении, по словам Леонтьева, участвовали руководители двух профсоюзов: председатель СТК Дмитрий Ляховой и председатель профсоюза от Минздрава Владимир Трубин. (В сентябре в СТК и отраслевой профсоюз входило всего чуть более 20 водителей «Медтранса».)
Директор «Медтранса» уверяет, что приглашали всех: пригашали в письменной форме и за неделю до мероприятия. Но председателя независимого профсоюза Антонины Кравченко на комиссии не было. Она заявила НГС, что не получала никаких приглашений на эту комиссию, а к себе в кабинет, из которого профсоюз выселили еще осенью, она попасть не может.
Директор «Медтранса» в разговоре с журналистом особо акцентировал внимание на том, что от него на комиссии ничего не зависело.
— Была полная открытость. Комиссию проводят члены комиссии, я не возглавляю, возглавляет главный инженер… Там начальник автоколонн, слесаря, механики. Всё это открыто, каждая кандидатура обсуждалась на комиссии. Были Ляховой из СТК и Трубин, Кравченко не было. Мы пригласили заблаговременно. Здесь просто пытаются поднять волну на ровном месте, только и всего. Более того, примерно у 70 человек за неделю до этого были сняты выговоры, чтобы они могли получить премию. Тоже на комиссии людей рассмотрели и с большей части сняли выговор, чтобы их можно было премировать, — рассказал Александр Леонтьев.
Корреспондент НГС попросил привести хотя бы пару примеров, из-за чего человек мог получить 2500 рублей вместо
— У нас очень много показателей [для снижения премии], это не телефонный разговор. Всё, что есть, я сказал. Рассматривали комиссионно. Я не член комиссии, я комиссию не возглавляю. <…> Всё, что надо, я пояснил. До свидания, до свидания, — поспешил распрощаться с журналистом директор «Медтранса» Александр Леонтьев.
На заданный вопрос: был ли оформлен приказ по премиям, директор отвечать не стал — положил трубку.
Присутствовавший на комиссии председатель СТК Дмитрий Ляховой пообщался с журналистом достаточно подробно и откровенно. Уклонился лишь от вопросов вакцинации, заметив, что это — государственное дело, которое обсуждалось долго и много, и не ему, мол, его как-то сейчас комментировать.
— Смотрели, кто сколько проработал, насколько я понимаю. Что там еще? Участие в вакцинации, в этой государственной программе по выработке иммунитета и так далее… Есть ли связь с так называемым независимым профсоюзом, я, честно говоря, не знаю. В пятницу была комиссия… Ну как комиссия… Поставили в известность, что должна быть премия. Как она и что там будет — какие-то слухи ходили, не ходили… Нас собрали. <…> Были начальники колонн, службы со своими списками, от федерации профсоюзов Трубин был, я — от СТК, Кравченко… Ее не было. Но ей звонили — не могли дозвониться. <…>
Что было сказано на собрании? Принято решение премировать сотрудников и сделать это на постоянной основе, а не только на конец года. А на будущий год квартальную премию оформлять по возможности. Снимались выговоры [с тех,] у кого были под конец года. Амнистией назовите это. <…> И должны были все подписаться: за, против. Что будут особо поощрены или там наказы там кто-то — не было такого. Акцентирования на это не шло. <…> Какие рекомендации были — сколько кому дать, может, они и были. Комиссия уже [была] по факту, — пояснил руководитель СТК.
Никакие детали, заверил Ляховой журналиста, на самой комиссии не обсуждались: ни вопросы о вакцинации, ни какие другие причины, которые могли влиять на размер премии. Участие водителей в профсоюзе «ПрофМедтранс» комиссия тоже не обсуждала, заверил он, но предположил: это могло быть сделано негласно ранее. При этом такую разницу в премиях председатель профсоюза считает ненормальной.
— Я не считаю, что это нормально. Нормально, когда все довольны. <…> Я знаю, что [есть] люди, которые всю жизнь отдали [работе], но получили две с половиной. Я не буду называть фамилии, потому что в моей смене это. Два человека, которые очень много проработали, добросовестно… Не знаю, не знаю [почему они так получили]… Мы спорили, кричали: мол, моя подпись стояла «за», значит, я виноват… Ребята, говорю, девять человек написали «за», ну написал бы я «против»? Кравченко вообще не явилась. Вот даже два человека были бы против — решение принимается всё равно большинством голосов. Да, эти два человека состоят в [независимом] профсоюзе. Но совпадение это или нет? Не знаю. Я не считаю, что это справедливо, конечно, чего тут вилять, — подытожил Ляховой.
В сентябре НГС опубликовал подробное расследование про размер зарплат водителей скорой помощи и показал, как она меняется в зависимости от того, где водитель работает: на правом берегу или на левом.