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Не привит и активен — получи меньше: водителей скорых премировали в Новосибирске, но всем заплатили по-разному

Разница в суммах была в четыре раза

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Водители скорой помощи ГБУ НСО «Медтранс» получили годовые премии — самая большая отличалась от самой маленькой более чем в четыре раза

Водители скорой помощи ГБУ НСО «Медтранс» получили годовые премии — самая большая отличалась от самой маленькой более чем в четыре раза

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Водители скорой помощи, обслуживающие правобережье Новосибирска, получили предновогодние премии, но обрадовались им не все. По их заверениям, размеры выплат зависели не от качества работы, а от участия в независимом профсоюзе и вакцинации от коронавируса. Активным и непривитым работникам заплатили значительно меньше, суммы различались в несколько раз: от 2500 до 11 000 рублей. Поводов для того, чтобы наказать водителей, у руководства было предостаточно — весь год они публично жаловались на низкие зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин пообщался со всеми сторонами конфликта, чтобы понять, притесняют ли сотрудников социально важного госучреждения за их позицию.

Зарплаты водителей скорых правобережья всё еще остаются низкими


История противостояния независимого профсоюза «ПрофМедтранс» водителей скорых с руководством ГБУ НСО «Медтранс», обслуживающим правый берег Новосибирска, длится уже долгое время. Главный спор — о размере зарплат. Водители пишут во все инстанции о своей невысокой зарплате, которая существенно — на 6–8 тысяч — отличается от зарплат коллег, работающих на левом берегу. Левобережье Новосибирска обслуживает другое госучреждение — «Медтранс № 3».

Со своими жалобами работники «Медтранса» дошли даже до президента РФ Владимира Путина. Правда, как рассказали водители корреспонденту НГС, ситуация от этого не изменилась. Отправленное в Москву письмо об отличии между зарплатами водителей скорой помощи с разных берегов спустили вниз по вертикали. В итоге ответ на письмо пришел не из Москвы, а от новосибирского министра здравоохранения Константина Хальзова. Но самая большая ирония в том, что ответ министр составил на основании информации, подготовленной теми, на кого жаловались водители.

— Согласно информации, представленной руководством ГБУ НСО «Медтранс», уровень средней заработной платы по годам составил: 2018 год — 31 154 рубля 94 копейки, 2019 год — 32 427 рублей 64 копейки, 2020 год — 34 819 рублей 29 копеек. За период с января по октябрь 2021 года — 36 036 рублей 48 копеек, что выше уровня аналогичного периода 2020 года на 3,7%, — сообщается в ответе. Копия полного текста документа имеется в распоряжении НГС.

Водителей «Медтранса» такой ответ не устроил, и они вновь прислали НГС несколько зарплатных квитков. По ним видно: за один и тот же период, за одно и то же количество отработанных часов у водителя скорых правобережья зарплата выходит ниже, чем у водителей скорых левобережья, на 7–8 тысяч рублей. По всей ситуации они подготовили еще одно коллективное заявление, на этот раз уже в различные правоохранительные и надзорные органы.

— Общая зарплата с января 2022 года должна возрасти, — оптимистично заявил журналисту Дмитрий Ляховой — руководитель другого профсоюза СТК (Совет трудового коллектива, утверждают водители, создан по распоряжению руководства), но сразу же, словно спохватившись, поправился. — Опять-таки нельзя утверждать на 100%, что она возрастет. Потому что ничего не гарантировано. <…> Но тенденция должна быть положительная.

Расчетный листок водителя ГБУ НСО «Медтранс» (работают на правом берегу): за 163 часа получен на руки <nobr class="_">25 401</nobr> рубль

Расчетный листок водителя ГБУ НСО «Медтранс» (работают на правом берегу): за 163 часа получен на руки 25 401 рубль

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Расчетный листок другого водителя ГБУ НСО «Медтранс»: за 168 часов получено на руки <nobr class="_">26 723</nobr> рубля

Расчетный листок другого водителя ГБУ НСО «Медтранс»: за 168 часов получено на руки 26 723 рубля

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Расчетный листок водителя ГБУ НСО «Медтранс №3» (работают на левом берегу): за 168 часа получено на руки <nobr class="_">34 622</nobr> рубля

Расчетный листок водителя ГБУ НСО «Медтранс №3» (работают на левом берегу): за 168 часа получено на руки 34 622 рубля

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Премии для привитых и участников независимого профсоюза


Несколько дней назад на зарплатные карты водителей скорых начали падать премии. Как рассказали корреспонденту НГС водители «Медтранса», размер их сильно отличался: от 2500 до почти 11 тысяч рублей. И меньше всех получили именно члены независимого профсоюза «ПрофМедтранс», который весь год донимал начальство жалобами наверх.

— Я обзвонил тех, кто состоит в профсоюзе. Все получили одну и ту же сумму: 2501 рубль. Кто не в профсоюзе, получили 10 875 рублей. Но еще ходили разговоры, что те, кто не вакцинирован и не в профсоюзе, получат меньше, чем те, кто не в профсоюзе, но вакцинирован. Но я с такими еще не разговаривал. Деньги уже поступили каждому на зарплатную карту. Но приказ о премиях мы не видели: никого с ним не ознакомили. Этот приказ одобрил другой профсоюз — СТК. Который в свое время был создан, чтобы подписывать такие документы, — рассказал корреспонденту НГС один из водителей, пожелавший остаться неназванным.

— Водители ходили в кадры и просили приказ о начислении премий, чтоб ознакомиться. Кадровик сказала, что у нее приказа нет. Где есть, в плановой? В плановой нет. В бухгалтерии? Пришли в бухгалтерию, там тоже нет. Спрашивают: «А как же вы сбрасывали премию на зарплатные карточки?» Они показывают списки. А кто писал списки? Отвечают: директор. Кто-то сказал, что приказа нет, а вроде только было устное распоряжение директора, — рассказала корреспонденту НГС председатель профсоюза «ПрофМедтранс» Антонина Кравченко.

Один из водителей в разговоре с журналистом заметил, что невакцинированные получили премию в размере 5 тысяч рублей. Но добавил, что таких среди всех сотрудников «Медтранса» единицы. А членов независимого профсоюза около ста тридцати человек. Было около двухсот, но некоторые вышли из профсоюза, когда в «Медтрансе» еще до выдачи премий распространились слухи, что члены «ПрофМедтранса» денег получат меньше.

— Приказа о начислении премии никто не видел. По каким параметрам начислялась эта премия по итогам года — непонятно. Как нам объясняли, это — личный фонд директора или какая-то экономия… В общем сэкономленные деньги за год он решил раздать и вот таким способом унизить членов профсоюза. <…> Хотим вот собраться, прийти к нему в кабинет и посмотреть ему в глаза. Что он нам скажет? Думаю, там будут одни маты. Люди все на взводе, и на взводе очень сильно, — заметил корреспонденту НГС водитель.

Поговорить с директором сразу после получения премии работникам не удалось: вся администрация «Медтранса» уехала после обеда на новогодний корпоратив. Но водители от идеи «посмотреть в глаза» не отказались.

Водители предполагают, что разница в зарплатах <b class="_">появилась</b>, когда в 2019 году их предыдущий директор внес изменения в положение об оплате труда, а руководитель СТК подписал этот документ

Водители предполагают, что разница в зарплатах появилась, когда в 2019 году их предыдущий директор внес изменения в положение об оплате труда, а руководитель СТК подписал этот документ

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Почему разные премии: мнение директора «Медтранса» и председателя СТК


Узнать, от чего зависел размер премии, корреспондент НГС попытался у директора ГБУ НСО «Медтранс» Александра Леонтьева. Руководитель «Медтранса» объяснил, что деньги появились из сэкономленного.

— Впервые за последние десять лет люди получили премии. Премии получили благодаря тому, что была экономия по «Глонассу» жесточайшая. Более миллиона сэкономилось. <…> Есть которые получили по 5000, по 4000, по 8000… Все получили согласно вкладу в течение года. Ни вакцинирование, ни профсоюз к этому не имеют отношения. Люди получали согласно своему вкладу в общую копилку, — категорично отверг обвинения в особом подходе к членам профсоюза «ПрофМедтранс» Александр Леонтьев.

Директор заверил корреспондента НГС, что на комиссии обсуждалась кандидатура каждого сотрудника и решалось, сколько ему начислить премии. В обсуждении, по словам Леонтьева, участвовали руководители двух профсоюзов: председатель СТК Дмитрий Ляховой и председатель профсоюза от Минздрава Владимир Трубин. (В сентябре в СТК и отраслевой профсоюз входило всего чуть более 20 водителей «Медтранса».)

Директор «Медтранса» уверяет, что приглашали всех: пригашали в письменной форме и за неделю до мероприятия. Но председателя независимого профсоюза Антонины Кравченко на комиссии не было. Она заявила НГС, что не получала никаких приглашений на эту комиссию, а к себе в кабинет, из которого профсоюз выселили еще осенью, она попасть не может.

Директор «Медтранса» в разговоре с журналистом особо акцентировал внимание на том, что от него на комиссии ничего не зависело.

— Была полная открытость. Комиссию проводят члены комиссии, я не возглавляю, возглавляет главный инженер… Там начальник автоколонн, слесаря, механики. Всё это открыто, каждая кандидатура обсуждалась на комиссии. Были Ляховой из СТК и Трубин, Кравченко не было. Мы пригласили заблаговременно. Здесь просто пытаются поднять волну на ровном месте, только и всего. Более того, примерно у 70 человек за неделю до этого были сняты выговоры, чтобы они могли получить премию. Тоже на комиссии людей рассмотрели и с большей части сняли выговор, чтобы их можно было премировать, — рассказал Александр Леонтьев.

Корреспондент НГС попросил привести хотя бы пару примеров, из-за чего человек мог получить 2500 рублей вместо 10 000, но директор лишь заметил, что причин для этого могло быть очень много.

— У нас очень много показателей [для снижения премии], это не телефонный разговор. Всё, что есть, я сказал. Рассматривали комиссионно. Я не член комиссии, я комиссию не возглавляю. <…> Всё, что надо, я пояснил. До свидания, до свидания, — поспешил распрощаться с журналистом директор «Медтранса» Александр Леонтьев.

На заданный вопрос: был ли оформлен приказ по премиям, директор отвечать не стал — положил трубку.

Присутствовавший на комиссии председатель СТК Дмитрий Ляховой пообщался с журналистом достаточно подробно и откровенно. Уклонился лишь от вопросов вакцинации, заметив, что это — государственное дело, которое обсуждалось долго и много, и не ему, мол, его как-то сейчас комментировать.

— Смотрели, кто сколько проработал, насколько я понимаю. Что там еще? Участие в вакцинации, в этой государственной программе по выработке иммунитета и так далее… Есть ли связь с так называемым независимым профсоюзом, я, честно говоря, не знаю. В пятницу была комиссия… Ну как комиссия… Поставили в известность, что должна быть премия. Как она и что там будет — какие-то слухи ходили, не ходили… Нас собрали. <…> Были начальники колонн, службы со своими списками, от федерации профсоюзов Трубин был, я — от СТК, Кравченко… Ее не было. Но ей звонили — не могли дозвониться. <…>

Что было сказано на собрании? Принято решение премировать сотрудников и сделать это на постоянной основе, а не только на конец года. А на будущий год квартальную премию оформлять по возможности. Снимались выговоры [с тех,] у кого были под конец года. Амнистией назовите это. <…> И должны были все подписаться: за, против. Что будут особо поощрены или там наказы там кто-то — не было такого. Акцентирования на это не шло. <…> Какие рекомендации были — сколько кому дать, может, они и были. Комиссия уже [была] по факту, — пояснил руководитель СТК.

Никакие детали, заверил Ляховой журналиста, на самой комиссии не обсуждались: ни вопросы о вакцинации, ни какие другие причины, которые могли влиять на размер премии. Участие водителей в профсоюзе «ПрофМедтранс» комиссия тоже не обсуждала, заверил он, но предположил: это могло быть сделано негласно ранее. При этом такую разницу в премиях председатель профсоюза считает ненормальной.

— Я не считаю, что это нормально. Нормально, когда все довольны. <…> Я знаю, что [есть] люди, которые всю жизнь отдали [работе], но получили две с половиной. Я не буду называть фамилии, потому что в моей смене это. Два человека, которые очень много проработали, добросовестно… Не знаю, не знаю [почему они так получили]… Мы спорили, кричали: мол, моя подпись стояла «за», значит, я виноват… Ребята, говорю, девять человек написали «за», ну написал бы я «против»? Кравченко вообще не явилась. Вот даже два человека были бы против — решение принимается всё равно большинством голосов. Да, эти два человека состоят в [независимом] профсоюзе. Но совпадение это или нет? Не знаю. Я не считаю, что это справедливо, конечно, чего тут вилять, — подытожил Ляховой.

В сентябре НГС опубликовал подробное расследование про размер зарплат водителей скорой помощи и показал, как она меняется в зависимости от того, где водитель работает: на правом берегу или на левом.

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