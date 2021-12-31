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Власти Новосибирской области не стали вмешиваться в скандал с премиями водителей скорой помощи

Ранее работники скорой пожаловались на низкие зарплаты и несправедливое распределение премий

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Правительство НСО объяснило, что новосибирский Минздрав не имеет отношения к размеру зарплат и премий водителей, работающих в скорой помощи

Правительство НСО объяснило, что новосибирский Минздрав не имеет отношения к размеру зарплат и премий водителей, работающих в скорой помощи

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Правительство Новосибирской области отстранилось от скандальной ситуации с водителями скорых — сотрудников «Медтранса». Ранее работники заявили о несправедливости в выплате премий.

Ответ из правительства НСО на журналистский запрос подписал заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

По разъяснению Нешумова, работники «Медтранса» получают зарплату в соответствии с заключенным трудовым договором между работником и работодателем. А премирование работников руководитель ГБУ НСО «Медтранс» Александр Леонтьев осуществляет в соответствии с отраслевым тарифным соглашением по государственным учреждениям. «Медтранс» подотчетен Минздраву Новосибирской области.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области не является стороной трудового договора между ГБУ НСО «Медтранс» и его сотрудниками. «Медтранс» осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом, является самостоятельным хозяйствующим субъектом. Конкретный размер премий устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом результатов выполнения качественных показателей эффективности деятельности работника. В Министерство здравоохранения Новосибирской области не поступали обращения работников ГБУ НСО «Медтранс» по вопросу премирования по итогам работы в 2021 году, — сообщает Сергей Нешумов.

28 декабря НГС опубликовал статью о ситуации, сложившейся в ГБУ НСО «Медтранс», где работают водители скорой помощи, обслуживающей правый берег Новосибирска. По рассказам водителей, они продолжают получать низкую зарплату, отличающуюся от зарплат водителей скорых левобережья на 7–8 тысяч, а в конце года получили несправедливые премии. Членам независимого профсоюза выдали годовую премию в четыре раза меньшую, чем другим работникам «Медтранса», кто не состоит в профсоюзе. Также водители утверждали, что им никто не смог показать официальный приказ о премировании, который должен был подписать директор. Премирование, рассказывали водители, якобы осуществлялось на основании неофициального списка. Директор ГБУ НСО «Медтранс» Александр Леонтьев отказался комментировать журналисту ситуацию с приказом.

В сентябре НГС опубликовал подробное расследование про размер зарплат водителей скорой помощи и показал, как она меняется в зависимости от того, где водитель работает: на правом берегу или на левом.

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зарплаты водителейпремиискорая помощьМинздрав НСО
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