«Любить людей и улыбаться»: кому предлагают зарплату в Новосибирске в сотни тысяч рублей — вакансии

До 2,5 тысяч долларов готовы платить аниматору-официанту в частной резиденции в Азербайджане. Работодатель ищет талантливый обслуживающий персонал со страстью к искусству в команду из 30 человек в частной резиденции в Баку. От кандидата требуют не только традиционные навыки обслуживания, но и способность развлекать гостей художественными выступлениями. Контракт с работником заключается минимум на год, оплачиваются авиабилеты, оформляется рабочая виза и страховка, предоставляется бесплатное жилье: отдельная комната в вилле с бассейном, бесплатная еда в рабочее время, будет один выходной в неделю и один раз в год оплачиваемый отпуск.

