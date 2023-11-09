«Любить людей и улыбаться»: кому предлагают зарплату в Новосибирске в сотни тысяч рублей — вакансии

Новосибирцам предлагают сотни тысяч рублей за работу официантом-аниматором и химиком — аналитики Зарплата.ру назвали список самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирской области в ноябре. В топ также попали: водитель в Якутии, менеджер по продажам и хостес.
По данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, топ возглавила вакансия водителя БелаАЗа для работы вахтовым методом 45/45 в Якутии, на Эльгинском угольном месторождении и с зарплатой до 460 тысяч рублей. Водитель должен перевозить горную массу большегрузными автосамосвалами. Среди требований: опыт от двух лет, наличие квалификационного удостоверения и трудовой книжки. Кандидату обещают оплачивать проезд от места жительства к месту работы и обратно, а также питание, проживание в современном общежитии с комнатами отдыха и тренажерным залом.
До 350 тысяч рублей обещают платить региональному менеджеру по продажам грузовых автомобилей FAW. Работодатель ожидает от сотрудника способность к обучению, честность, дисциплинированность, опыт работы в Битрикс 24, знания и опыт в сегменте продаж грузовой техники.
От 250 тысяч в новосибирском ресторане может зарабатывать хостес: нужно встречать гостей и размещать верхнюю одежду в гардеробе, создавать атмосферу гостеприимства и радушия. Сотрудник должен быть доброжелательным, грамотным, внимательным, любить людей и улыбаться.
До 2,5 тысяч долларов готовы платить аниматору-официанту в частной резиденции в Азербайджане. Работодатель ищет талантливый обслуживающий персонал со страстью к искусству в команду из 30 человек в частной резиденции в Баку. От кандидата требуют не только традиционные навыки обслуживания, но и способность развлекать гостей художественными выступлениями. Контракт с работником заключается минимум на год, оплачиваются авиабилеты, оформляется рабочая виза и страховка, предоставляется бесплатное жилье: отдельная комната в вилле с бассейном, бесплатная еда в рабочее время, будет один выходной в неделю и один раз в год оплачиваемый отпуск.
Химик-разработчик лакокрасочных материалов может претендовать на заработок от 200 тысяч рублей. Нужно разрабатывать новые продукты, контролировать качество, обеспечивать производство технологическими картами. В списке требований к кандидату: высшее образование, опыт работы, отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, а также умение быть внимательным и уравновешенным.
В ноябре в топ высокооплачиваемых предложений сервиса Зарплата.ру попала вакансия менеджера по взысканию задолженности. Стрессоустойчивый, грамотный и исполнительный сотрудник будет вести телефонные переговоры с заемщиками, соблюдая законодательство РФ и регламенты компании, консультировать заемщиков по возврату денежных средств и урегулирования задолженности, контролировать оплату просроченной задолженности. Ему обещают до 150 тысяч рублей.
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